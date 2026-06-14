Megszólalt Orbán Viktor: egy mondattal felrobbantotta az internetet

Nem csökkent Orbán Viktor népszerűsége a kormányváltás után sem; a korábbi miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg egy rövid videót, amelyből kiderül: a szombati tisztújító kongresszuson is mindenki vele akart közös képet készíteni.

Orbán Viktor a szombati tisztújító kongresszus után (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Ezek voltak Orbán Viktor legfontosabb gondolatai

A korábbi miniszterelnök beszédében értékelte a 2026-os választási eredményt, és több pontban sorolta fel azokat a tényezőket, amelyek szerinte a Fidesz gyengébb szerepléséhez vezettek. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a politikai közösségnek szembe kell néznie a hibákkal, és nem elegendő a korábbi sikerekből élni. Kiemelte: a párt működését új alapokra kell helyezni, ha hosszú távon is versenyképes akar maradni.

Arról is beszélt, hogy a Fidesznek alkalmazkodnia kell az új politikai helyzethez, amelyben ellenzéki szerepben kell megszerveznie saját közösségét és feladatait. A beszéd egyik központi eleme az volt, hogy a párt nem csupán reagálni akar a változásokra, hanem aktív, mozgósító erőként kíván visszatérni a politikai térbe.

A tisztújítás során új vezetői struktúrát is elfogadtak, és több új elnökségi tagot választottak, ami a generációs és szervezeti megújulás irányát erősíti. Orbán Viktor szerint a következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy az új szereplők és irányok mennyire tudnak érdemi hatást gyakorolni a párt működésére.

Összességében a kongresszus üzenete az volt, hogy