Elképesztő látvány: így fogadták Orbán Viktort a Fidesz kongresszusán – videó

Hosszan ünnepelték a pártelnököt

A felvétel tanúsága szerint a kongresszus résztvevői hangos ovációval fogadták Orbán Viktort: a küldöttek percekig skandálták a nevét, miközben az elnökség tagjai már elfoglalták helyüket a színpadon.

A tisztújító kongresszus kiemelt jelentőségű esemény a Fidesz életében, hiszen a küldöttek több fontos szervezeti és politikai kérdésről is döntöttek. Orbán Viktor beszédében értékelte az áprilisi választásokat, ismertette a párt előtt álló feladatokat, valamint a Fidesz megújítására vonatkozó javaslatait is. A kongresszus egyik emlékezetes pillanata azonban kétségkívül az volt, amikor a pártelnököt a résztvevők hosszú perceken át ünnepelték a beszéd megkezdése előtt.