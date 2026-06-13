Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor történelmi beszédet mondott – kijelölte az új irányt és egy fontos dátumot is

Fontos

Orbán Viktor helyretette a vádaskodó Magyar Pétert – ezt mondta a migrációs paktumról

Orbán Viktor

Elképesztő látvány: így fogadták Orbán Viktort a Fidesz kongresszusán – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem mindennapi jelenetek előzték meg Orbán Viktor beszédét a Fidesz tisztújító kongresszusán. A pártelnök színpadra lépését hangos taps és hosszan tartó „Viktor! Viktor!” skandálás kísérte, amelyet csak nehezen sikerült lecsendesíteni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorFideszovációFidesz Kongresszusvideó

Orbán Viktor egy rövid videót osztott meg közösségi oldalán a kongresszus kezdete előtt. A felvételhez mindössze annyit írt: 

Orbán VIktor
Orbán Viktort hatalmas ovációval fogadták a Fidesz tisztújító kongresszusán (Fotó: Fischer Zoltán)

Na, húzzunk bele! Kezdünk.” 

A videón jól látható, ahogy az elnökség tagjai elfoglalják helyüket a színpadon felállított asztalnál, miközben a teremben egyre hangosabbá válik a pártelnököt éltető skandálás.

Rendkívüli döntések sorát hozzák a Fidesz kongresszusán – képeken mutatjuk az eseményt

Hosszan ünnepelték a pártelnököt

A felvétel tanúsága szerint a kongresszus résztvevői hangos ovációval fogadták Orbán Viktort: a küldöttek percekig skandálták a nevét, miközben az elnökség tagjai már elfoglalták helyüket a színpadon.

A tisztújító kongresszus kiemelt jelentőségű esemény a Fidesz életében, hiszen a küldöttek több fontos szervezeti és politikai kérdésről is döntöttek. Orbán Viktor beszédében értékelte az áprilisi választásokat, ismertette a párt előtt álló feladatokat, valamint a Fidesz megújítására vonatkozó javaslatait is. A kongresszus egyik emlékezetes pillanata azonban kétségkívül az volt, amikor a pártelnököt a résztvevők hosszú perceken át ünnepelték a beszéd megkezdése előtt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!