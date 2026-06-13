Elképesztő látvány: így fogadták Orbán Viktort a Fidesz kongresszusán – videó

Orbán Viktor egy rövid videót osztott meg közösségi oldalán a kongresszus kezdete előtt. A felvételhez mindössze annyit írt:
Na, húzzunk bele! Kezdünk.”
A videón jól látható, ahogy az elnökség tagjai elfoglalják helyüket a színpadon felállított asztalnál, miközben a teremben egyre hangosabbá válik a pártelnököt éltető skandálás.
Hosszan ünnepelték a pártelnököt
A felvétel tanúsága szerint a kongresszus résztvevői hangos ovációval fogadták Orbán Viktort: a küldöttek percekig skandálták a nevét, miközben az elnökség tagjai már elfoglalták helyüket a színpadon.
A tisztújító kongresszus kiemelt jelentőségű esemény a Fidesz életében, hiszen a küldöttek több fontos szervezeti és politikai kérdésről is döntöttek. Orbán Viktor beszédében értékelte az áprilisi választásokat, ismertette a párt előtt álló feladatokat, valamint a Fidesz megújítására vonatkozó javaslatait is. A kongresszus egyik emlékezetes pillanata azonban kétségkívül az volt, amikor a pártelnököt a résztvevők hosszú perceken át ünnepelték a beszéd megkezdése előtt.