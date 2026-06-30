Orbán Viktor kinevezte Hajdu Jánost a Fidesz biztonsági igazgatójának

Orbán Viktor a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatóját. A kinevezésről Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója tájékoztatott, közölve, hogy Hajdu János a feladatait a mai naptól látja el.

„Aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb” – írta Orbán Viktor a kinevezés kapcsán (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor döntött Hajdu János kinevezéséről

Havasi Bertalan közlése szerint Hajdu János több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik, és nem először lát el ilyen feladatot: 2010 előtt éveken keresztül már dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként.

A kinevezés ugyanazon a napon vált ismertté, amikor a Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki a volt rendőr altábornagyot az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Az ügyészség gyanúja szerint 2026 márciusában hét ukrán állampolgárt tartottak fogva jogalap nélkül, megalázó körülmények között.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség közleménye szerint Hajdu János 2026. március 4-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felkérésére eligazítást tartott, amelyen utasítást adott az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó pénzszállító járművek feltartóztatására és az ukrán állampolgárok elfogására.

A közlés szerint másnap a TEK munkatársai az M0-s autóút alacskai pihenőhelyén állították meg a két ukrán pénzszállító járművet, a műveletet pedig Hajdu János személyesen irányította.

Az ügyészség álláspontja szerint a hét ukrán állampolgárt legalább kilenc órán keresztül tartották fogva jogalap nélkül. A hatóság szerint a bilincset még alvás közben sem vették le róluk, emellett a fejükre húzott textilt is alkalmaztak.

Az ügyészség Hajdu Jánossal szemben hétrendbeli, sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettének gyanúját közölte. A volt TEK-főigazgató nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett a gyanúsítás ellen, ugyanakkor vallomást tett.

Az ügyészség nem indítványozta letartóztatását, így Hajdu János szabadlábon védekezhet.