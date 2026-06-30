Pontot tettek az ügy végére: ezért kereste fel Orbán Viktor a TEK központját március 5-én

Orbán Viktor március 5-én azért kereste fel a TEK központját, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit. Erről korábban Orbán Viktor közösségi oldalán is beszámoltak.

A közlemény szerint Orbán Viktor valóban beszélt Hajdu Jánossal telefonon, de egy másik ügyben (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor és Hajdu János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEK biztosította - hangsúlyozta a párt.

Folyamatban lévő büntető ügyekkel kapcsolatban a miniszterelnök nem adott, és nem adhatott semmilyen utasítást”

– emelte ki a közlemény, egyszersmind oda is szúrva az új miniszterelnöknek is: