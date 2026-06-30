Pontot tettek az ügy végére: ezért kereste fel Orbán Viktor a TEK központját március 5-én

Orbán Viktor március 5-én azért kereste fel a TEK központját, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit. Erről korábban Orbán Viktor közösségi oldalán is beszámoltak.
Orbán Viktor és Hajdu János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEK biztosította - hangsúlyozta a párt.
Folyamatban lévő büntető ügyekkel kapcsolatban a miniszterelnök nem adott, és nem adhatott semmilyen utasítást”
– emelte ki a közlemény, egyszersmind oda is szúrva az új miniszterelnöknek is:
Utódja, Magyar Péter a nyilvánosság előtt kézivezérli a nyomozó hatóságokat.
Így kapcsolódik össze a két ügy
Az ügy előzménye, hogy hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost, a TEK korábbi vezetőjét jogellenes fogvatartás gyanúja miatt. A nyomozás az ukrán aranykonvoj ügyéhez kapcsolódik, amely során ukrán pénzszállító járműveket állítottak meg Magyarországon, a személyzetet pedig a gyanú szerint megbilincselték és a TEK épületébe vitték.
A Telex kedden azt írta, hogy tanúvallomások alapján Hajdu János az érintett időszakban többször is telefonon beszélt Orbán Viktorral.
Ugyanakkor, a hírportál szerint a kormányfő aznap valóban járt az épületben, de még a reggeli órákban, a fentebb említett terrorfenyegetettségi ügy miatt.