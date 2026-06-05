„Micsoda disznóság!" – új videóval jelentkezett Orbán Viktor

„Hírkereső-botrány. Micsoda disznóság!" – írta a videó mellé Orbán Viktor.

Ahogy arról korábban beszámoltunk Holló Gábor elárulta, hogyan manipulálta a legnépszerűbb keresőmotorok algoritmusát annak érdekében, hogy a kampányidőszak alatt az ellenzéki média cikkei több embert érjenek el, míg a jobboldali portálok háttérbe szorultak.

A jelenségre Szűcs Gábor fideszes képviselő hívta fel a figyelmet, és hangsúlyozta: a tiszás milliárdos ezzel keményen beavatkozott a választásokba a Tisza Párt javára.

A Tisza-kormány nem hajlandó nyilatkozni

Nem hajlandó foglalkozni a Tisza-kormány azzal a választási beavatkozással, amelyben a Hírkereső algoritmusa szándékos manipuláció után kiemelten kezelte az Orbán-kormánnyal szemben kritikus médiumok sajtótermékeit, a jobboldali média cikkeit pedig háttérbe szorította. A pénteki sajtótájékoztató során a Hír TV ugyan nem kapott szót, az esemény után viszont riporterük megkérdezte a témában Szondi Vandát.



