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„Micsoda disznóság!" – új videóval jelentkezett Orbán Viktor

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hírkereső

„Micsoda disznóság!" – új videóval jelentkezett Orbán Viktor

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Orbán Viktor is reagált arra, hogy Holló Gábor bevallotta, hogy hogyan manipulálta a legnépszerűbb keresőmotorok algoritmusát. Ezt a videót önnek is látnia kell!
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hírkeresőszűcs gáborOrbán Viktor

„Hírkereső-botrány. Micsoda disznóság!" – írta a videó mellé Orbán Viktor. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk Holló Gábor elárulta, hogyan manipulálta a legnépszerűbb keresőmotorok algoritmusát annak érdekében, hogy a kampányidőszak alatt az ellenzéki média cikkei több embert érjenek el, míg a jobboldali portálok háttérbe szorultak. 

A jelenségre Szűcs Gábor fideszes képviselő hívta fel a figyelmet, és hangsúlyozta: a tiszás milliárdos ezzel keményen beavatkozott a választásokba a Tisza Párt javára.

A Tisza-kormány nem hajlandó nyilatkozni

Nem hajlandó foglalkozni a Tisza-kormány azzal a választási beavatkozással, amelyben a Hírkereső algoritmusa szándékos manipuláció után kiemelten kezelte az Orbán-kormánnyal szemben kritikus médiumok sajtótermékeit, a jobboldali média cikkeit pedig háttérbe szorította. A pénteki sajtótájékoztató során a Hír TV ugyan nem kapott szót, az esemény után viszont riporterük megkérdezte a témában Szondi Vandát.


 

 

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