Orbán Viktor: Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus!

A Fidesz június 13-án tartja tisztújító kongresszusát. Orbán Viktor pártelnök a közösségi oldalán erre hívta fel a figyelmet.
Szombaton 10 órakor kezdődik a Budapest Kongresszusi Központban a Fidesz tisztújító kongresszusa, melyről Havasi Bertalan adott tájékoztatást kedden. Egy nappal az esemény előtt Orbán Viktor is részvételre buzdít.
A tájékoztató szerint a rendezvény nem lesz sajtónyilvános, de ahogyan azt a pártelnök is jelezte, a Facebookon több oldal is közvetíti majd az eseményeket.
Többek közt az Origo és a Hír TV is élőben beszámol a történésekről.
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