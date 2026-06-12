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Orbán Viktor

Orbán Viktor: Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus!

27 perce
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A Fidesz június 13-án tartja tisztújító kongresszusát. Orbán Viktor pártelnök a közösségi oldalán erre hívta fel a figyelmet.
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Szombaton 10 órakor kezdődik a Budapest Kongresszusi Központban a Fidesz tisztújító kongresszusa, melyről Havasi Bertalan adott tájékoztatást kedden. Egy nappal az esemény előtt Orbán Viktor is részvételre buzdít.

Orbán Viktor: Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus!
Orbán Viktor: Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus! (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A tájékoztató szerint a rendezvény nem lesz sajtónyilvános, de ahogyan azt a pártelnök is jelezte, a Facebookon több oldal is közvetíti majd az eseményeket.

Többek közt az Origo és a Hír TV is élőben beszámol a történésekről.

 

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