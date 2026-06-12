Szombaton 10 órakor kezdődik a Budapest Kongresszusi Központban a Fidesz tisztújító kongresszusa, melyről Havasi Bertalan adott tájékoztatást kedden. Egy nappal az esemény előtt Orbán Viktor is részvételre buzdít.

Orbán Viktor: Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus! (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A tájékoztató szerint a rendezvény nem lesz sajtónyilvános, de ahogyan azt a pártelnök is jelezte, a Facebookon több oldal is közvetíti majd az eseményeket.

Többek közt az Origo és a Hír TV is élőben beszámol a történésekről.