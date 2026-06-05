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Több ezren vonultak utcára Budapesten a migrációs paktum ellen

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Botrány: Magyar Péter az erkélyről hergelte a migrációs paktum ellen békésen tüntetőket – videó

Orbán Viktor

Ezt skandálták a migrációs paktum ellen tüntetők – érdemes meghallgatni

51 perce
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Személyesen nem vett részt a péntek este zajló békés demonstráción az egykori miniszterelnök, de a vonuló tömeg szükségesnek érezte, hogy megemlékezzenek róla. Orbán Viktor a legfontosabb szereplője volt mindig is az illegális migráció elleni harcnak.
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A pénteki migrációellenes tüntetés résztvevői hangosan éltették Orbán Viktor egykori miniszterelnököt.

Orbán Viktort éltették a migrációellenes tüntetés résztvevői Budapesten
Orbán Viktort éltették a migrációellenes tüntetés résztvevői Budapesten – Fotó: Hatlaczki Balázs

Ahogy az Origón beszámoltunk róla többezres tömeg vonult a Kossuth térre, hogy tüntessen az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma ellen.

 

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