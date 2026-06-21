Orbán Viktor: Minden idők leggyalázatosabb provokációja. Itt az ideje a bocsánatkérésnek! - videó

Minden idők leggyalázatosabb provokációja. Lassan minden részlet a helyére kerül, és itt az ideje a bocsánatkérésnek! – mondta el Orbán Viktor Brüsszelben, a HírTV riporterének.

Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatóján

Fotó: Fischer Zoltán

Ahogyan lapunk megírta, műbalhénak nevezte Orbán Viktor a Szőlő utcai ügyet a Hír TV-nek adott exkluzív interjújában. A korábbi miniszterelnök elmondta, az már akkor is egyértelmű volt, hogy az ellenzék politikai célzattal gyanúsított meg embereket, de most már az is világos, hogy mindezt pénzért tették.

Ahogyan Orbán Viktor fogalmazott:

Szerinte az, hogy egy nemzetközi eszkort-fiút használnak fel arra pénzért, hogy becsületes emberekről becstelen dolgokat terjesszen, felháborító.

Orbán Viktor: Ez elfogadhatatlan!

A becsületükben megsértett emberek bocsánatkérést kell hogy kapjanak és elégtételt is. Ilyen nincs, ez elfogadhatatlan."

– jelentette ki, hozzátéve: az ügyben

Magyar Péter miniszterelnöktől nem várható igazából semmi, mert mióta hivatalban van, még egy miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt.

Miért pont most lenne? – mutatott rá kérdésével Orbán Viktor.

A Tisza Párt körül egyre csak fogy a levegő

Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, egyre szövevényesebb és egyre több kérdést vet fel a Zsolti bácsi ügy: emlékezetes, Bangó Sándor, a Szőlő utcai javítóintézet egykori lakója még májusban azt állította, hogy

felfedi a hatóságok előtt annak a „Zsolti-bácsinak” a kilétét, akivel szerinte szexuális kapcsolata volt az intézetben.

Kedden azonban új részletek derültek ki az üggyel kapcsolatban, amelyek teljesen felkavarták az állóvizet.

Kiss Márió, a Szőlő utcai intézet egykori nevelője ugyanis arról számolt be Pócs János Youtube-csatornáján, hogy bizonyítékokkal tudja alátámasztani:

Magyar Márton, a Kontroll főszerkesztője négymillió forintot ajánlott Bangó Sándornak azért, hogy hazudjon, és a nem létező „Zsolti bácsiról" beszéljen.

Hozzá kell tenni ugyanakkor, a hanganyag hitelességét ugyanakkor az érintett vitatja, állítása szerint az mesterséges intelligencia segítségével készült. Magyar Márton pedig azt állítja: sem ő, sem a portál munkatársai nem fizettek az interjúért.