Orbán Viktor minden eddiginél fontosabb üzenetet tett közzé a mai napon!

Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján tett közzé videót Orbán Viktor. A felvételen egymást váltják a magyar nemzet szimbólumai, ikonikus helyszínei, valamint olyan képek, amelyek a határokon átívelő magyar közösség összetartozását jelenítik meg. A videóhoz fűzött üzenetében a Fidesz elnöke úgy fogalmazott:
Az a nemzet ma már többre képes, mint hogy minden évben megemlékezzen a vele történt igazságtalan szörnyűségről, képes arra is, hogy minden évben újra és újra kinyilvánítsa határtalan élni akarását és összetartozását.”
„Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs”
Orbán Viktor a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a nemzeti összetartozás napja nem csupán a trianoni békediktátum következményeire emlékeztet, hanem a magyar nemzet egységének kifejezése is:
Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs.”
A nemzeti összetartozás napját 2010 óta tartják Magyarországon június 4-én, annak emlékére, hogy 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni békeszerződést. Az emléknap célja, hogy felhívja a figyelmet a határon innen és túl élő magyar közösségek összetartozására, valamint a nemzeti egység jelentőségére.