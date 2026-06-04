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Orbán Viktor

Orbán Viktor minden eddiginél fontosabb üzenetet tett közzé a mai napon!

1 órája
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A nemzeti összetartozás napja alkalmából osztott meg egy látványos videót közösségi oldalán a leköszönt miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a magyarság ma már nemcsak emlékezni képes a trianoni tragédiára, hanem újra és újra kinyilvánítani összetartozását és élni akarását is.
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Orbán Viktortrianoni megemlékezésnemzeti összetartozás napjavideóüzenet

Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján tett közzé videót Orbán Viktor. A felvételen egymást váltják a magyar nemzet szimbólumai, ikonikus helyszínei, valamint olyan képek, amelyek a határokon átívelő magyar közösség összetartozását jelenítik meg. A videóhoz fűzött üzenetében a Fidesz elnöke úgy fogalmazott: 

Az a nemzet ma már többre képes, mint hogy minden évben megemlékezzen a vele történt igazságtalan szörnyűségről, képes arra is, hogy minden évben újra és újra kinyilvánítsa határtalan élni akarását és összetartozását.”

Határok nélkül: ma van a nemzeti összetartozás napja

„Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs”

Orbán Viktor a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a nemzeti összetartozás napja nem csupán a trianoni békediktátum következményeire emlékeztet, hanem a magyar nemzet egységének kifejezése is: 

Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs.”

A nemzeti összetartozás napját 2010 óta tartják Magyarországon június 4-én, annak emlékére, hogy 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni békeszerződést. Az emléknap célja, hogy felhívja a figyelmet a határon innen és túl élő magyar közösségek összetartozására, valamint a nemzeti egység jelentőségére.

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