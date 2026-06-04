Orbán Viktor minden eddiginél fontosabb üzenetet tett közzé a mai napon!

„Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs”

Orbán Viktor a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a nemzeti összetartozás napja nem csupán a trianoni békediktátum következményeire emlékeztet, hanem a magyar nemzet egységének kifejezése is:

Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs.”

A nemzeti összetartozás napját 2010 óta tartják Magyarországon június 4-én, annak emlékére, hogy 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni békeszerződést. Az emléknap célja, hogy felhívja a figyelmet a határon innen és túl élő magyar közösségek összetartozására, valamint a nemzeti egység jelentőségére.