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Kármán András és Kapitány István nem teszik zsebre, amit a Fidesz kongresszusán kaptak

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Orbán Viktor

Kármán András és Kapitány István nem teszik zsebre, amit a Fidesz kongresszusán kaptak

18 perce
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Éles személyi kritikákat fogalmazott meg a Fidesz elnöke a párt tisztújító kongresszusán a Tisza-kormány két miniszterével szemben – írta meg a Világgazdaság. Orbán Viktor szerint sem Kármán András, sem Kapitány István kinevezése nem ad okot a bizalomra, miközben szerinte a kabinet veszélyes gazdaságpolitikai kísérletekbe kezdett.
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Orbán ViktorkritikaKapitány IstvángazdaságpolitikaKármán András

Nem kímélte a jelenlegi pénzügyminisztert és iparpolitikáért felelős miniszter Orbán Viktor – számolt be a Világgazdaság. A volt miniszterelnök a Fidesz tisztújító kongresszusán felidézte korábbi tapasztalatait Kármán Andrással kapcsolatban. Emlékeztetett arra, hogy még államtitkárként vált meg tőle, mert megítélése szerint vezetőként sem vált be. Így fogalmazott:

Orbán VIktor
Orbán Viktor kemény kritikával illette Kármán András pénzügyminisztert, egykori államtitkárát (Forrás: Facebook/Kármán András)

Második embernek is alkalmatlan volt.”

Orbán Viktor szerint különösen meglepő, hogy Kármán András ma már a magyar pénzügyek első számú felelőse lehet.

A kabinetüléseken két szóból állt a tudománya: megszorítás és IMF” 

– tette hozzá a volt miniszterelnök, aki szerint Kármán a korábbi baloldali gazdaságpolitika szemléletét képviseli, amelyet a magyar választók egyszer már elutasítottak. 

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Kapitány Istvánnak drukkol, de nagy a kockázat

A kritikákból Kapitány István sem maradt ki. Orbán Viktor azt mondta, drukkol az iparpolitikáért felelős miniszternek, ugyanakkor szokatlannak nevezte, hogy egy sikeres üzletembert és kereskedőt állítanak egy ország gazdaságpolitikai irányításának élére. Szerinte Kapitány István teljesen új terepre érkezett, ezért kérdéses, hogy képes lesz-e megbirkózni a feladattal. Figyelmeztetett: 

Mindannyiunk érdeke, hogy a kormány ne bontsa le azokat az intézkedéseket – így a rezsivédelmet, az árrésszabályozást és a védett árakat –, amelyek az elmúlt években milliók megélhetését segítették.

Beszédében Orbán Viktor a Tisza-kormány politikusainak vagyonosodását is bírálta. Úgy fogalmazott, hogy a nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatokból az derült ki, hogy a tiszás politikusok jelentős vagyont halmoztak fel az elmúlt másfél évtizedben.

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– hívta fel a figyelmet a pártelnök.

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Orbán Viktor szerint Kapitány István egy sikeres ember, de gazdaságpolitikai szempontból kezdő (Forrás: Facebook/Kapitány István)

Hamarosan eljöhet egy új patrióta mozgalom időszaka

A volt miniszterelnök szerint őszre eldőlhet, meddig tűrik az emberek a kormány gazdaságpolitikáját. Figyelmeztetett: ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, akkor eljöhet az ellenállás és egy új patrióta mozgalom időszaka.

Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás ideje, a patrióták nagy nemzeti mozgalmáé. Mire a falevelek lehullanak, a Fidesznek készen kell állnia”

– zárta beszédét Orbán Viktor.

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