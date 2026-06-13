Kármán András és Kapitány István nem teszik zsebre, amit a Fidesz kongresszusán kaptak

Nem kímélte a jelenlegi pénzügyminisztert és iparpolitikáért felelős miniszter Orbán Viktor – számolt be a Világgazdaság. A volt miniszterelnök a Fidesz tisztújító kongresszusán felidézte korábbi tapasztalatait Kármán Andrással kapcsolatban. Emlékeztetett arra, hogy még államtitkárként vált meg tőle, mert megítélése szerint vezetőként sem vált be. Így fogalmazott:
Második embernek is alkalmatlan volt.”
Orbán Viktor szerint különösen meglepő, hogy Kármán András ma már a magyar pénzügyek első számú felelőse lehet.
A kabinetüléseken két szóból állt a tudománya: megszorítás és IMF”
– tette hozzá a volt miniszterelnök, aki szerint Kármán a korábbi baloldali gazdaságpolitika szemléletét képviseli, amelyet a magyar választók egyszer már elutasítottak.
Kapitány Istvánnak drukkol, de nagy a kockázat
A kritikákból Kapitány István sem maradt ki. Orbán Viktor azt mondta, drukkol az iparpolitikáért felelős miniszternek, ugyanakkor szokatlannak nevezte, hogy egy sikeres üzletembert és kereskedőt állítanak egy ország gazdaságpolitikai irányításának élére. Szerinte Kapitány István teljesen új terepre érkezett, ezért kérdéses, hogy képes lesz-e megbirkózni a feladattal. Figyelmeztetett:
Mindannyiunk érdeke, hogy a kormány ne bontsa le azokat az intézkedéseket – így a rezsivédelmet, az árrésszabályozást és a védett árakat –, amelyek az elmúlt években milliók megélhetését segítették.
Beszédében Orbán Viktor a Tisza-kormány politikusainak vagyonosodását is bírálta. Úgy fogalmazott, hogy a nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatokból az derült ki, hogy a tiszás politikusok jelentős vagyont halmoztak fel az elmúlt másfél évtizedben.
Luxizásban is előrébb járnak, repkednek az ajándék BMW-k, a miniszter Maseratin furikázik”
– hívta fel a figyelmet a pártelnök.
Hamarosan eljöhet egy új patrióta mozgalom időszaka
A volt miniszterelnök szerint őszre eldőlhet, meddig tűrik az emberek a kormány gazdaságpolitikáját. Figyelmeztetett: ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, akkor eljöhet az ellenállás és egy új patrióta mozgalom időszaka.
Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás ideje, a patrióták nagy nemzeti mozgalmáé. Mire a falevelek lehullanak, a Fidesznek készen kell állnia”
– zárta beszédét Orbán Viktor.