Kármán András és Kapitány István nem teszik zsebre, amit a Fidesz kongresszusán kaptak

Nem kímélte a jelenlegi pénzügyminisztert és iparpolitikáért felelős miniszter Orbán Viktor – számolt be a Világgazdaság. A volt miniszterelnök a Fidesz tisztújító kongresszusán felidézte korábbi tapasztalatait Kármán Andrással kapcsolatban. Emlékeztetett arra, hogy még államtitkárként vált meg tőle, mert megítélése szerint vezetőként sem vált be. Így fogalmazott:

Orbán Viktor kemény kritikával illette Kármán András pénzügyminisztert, egykori államtitkárát (Forrás: Facebook/Kármán András)

Második embernek is alkalmatlan volt.”

Orbán Viktor szerint különösen meglepő, hogy Kármán András ma már a magyar pénzügyek első számú felelőse lehet.

A kabinetüléseken két szóból állt a tudománya: megszorítás és IMF”

– tette hozzá a volt miniszterelnök, aki szerint Kármán a korábbi baloldali gazdaságpolitika szemléletét képviseli, amelyet a magyar választók egyszer már elutasítottak.