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Orbán Viktor: Elindult a tiszás politikai leszámolás, Magyar Péter utasítására eljárást indítottak Hajdu János ellen

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Itt nézheti meg videón, hogyan vonta meg a szót Magyar Pétertől Forsthoffer Ágnes

orbán viktor

Orbán Viktor kiállt Hajdu János mellett

5 perce
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Elindult a tiszás politikai leszámolás. A miniszterelnök utasítására eljárást indítottak Hajdu János tábornok, a TEK korábbi parancsnoka ellen – számolt be róla Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.
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Orbán Viktor arra reagálva szólalt meg, hogy hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost, volt rendőr altábornagyot, a Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi főigazgatóját.

Orbán Viktor kiállt Hajdu János mellett
Orbán Viktor kiállt Hajdu János mellett Forrás: Facebook/Orbán Viktor 

A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából többezer milliárd forint értékű valuta és arany áramlott keresztül az ukrán titkosszolgálat és az ukrán katonák közreműködésével Magyarországon”

 – közölte az egykori miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a magyar hatóságok ennek vetettek véget, és elfogtak egy ukrán szállítmányt. Mivel azonban a Tisza-kormány az ukránok érdekében jár el, ezért kitüntetés helyett hatósági zaklatás jár az ügyben résztvevőknek. 

Hajdu János minden hazáját szerető ember számára példakép. Kiállunk melletted, tábornok úr!”

 – szólított fel Orbán Viktor.

 

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