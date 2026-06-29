Orbán Viktor arra reagálva szólalt meg, hogy hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost, volt rendőr altábornagyot, a Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi főigazgatóját.

Orbán Viktor kiállt Hajdu János mellett Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából többezer milliárd forint értékű valuta és arany áramlott keresztül az ukrán titkosszolgálat és az ukrán katonák közreműködésével Magyarországon”

– közölte az egykori miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a magyar hatóságok ennek vetettek véget, és elfogtak egy ukrán szállítmányt. Mivel azonban a Tisza-kormány az ukránok érdekében jár el, ezért kitüntetés helyett hatósági zaklatás jár az ügyben résztvevőknek.

Hajdu János minden hazáját szerető ember számára példakép. Kiállunk melletted, tábornok úr!”

– szólított fel Orbán Viktor.