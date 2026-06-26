Az ukrán pénzszállítók ügyvédje, Horváth Lóránt négy személy – köztük Orbán Viktor volt miniszterelnök – gyanúsításával egyidejűleg őrizetbe vételük és letartóztatásuk elrendelését indítványozta – írta a 24.hu.

Orbán Viktor letartóztatását követeli az ukrán pénzszállítók ügyvédje (Fotó: Tövissi Bence)

Orbán Viktor neve is szerepel a beadványban

A lap birtokába került indítvány szerint a kezdeményezés indoka hét rendbeli, aljas indokból, a sértett sanyargatásával megvalósuló jogellenes fogvatartás bűntette, valamint kényszervallatás bűntette. A dokumentum szerint a halmazati büntetés kettőtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

Az indítvány indoklása szerint a beadvány alapját a sajtóban megjelent információk képezik.

A dokumentumban Orbán Viktor mellett Farkas Örs volt államtitkár, Hajdu János volt TEK-főigazgató, valamint dr. Demeter Tamás volt NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettes neve is szerepel.

A beadvány szerint:

A sajtóinformáció lényege nem pusztán politikai értékítélet, hanem olyan konkrét, ügyészségi megállapítás, amely szerint a büntetőjogi felelősség tisztázásának elsődleges eszköze az utasított személyek vallomása lehet.”

A beadvány szerint ezt is vizsgálni kell

Az indítvány arra is kitér, hogy a nyomozásnak tisztáznia kell, a pénzszállítókkal szembeni intézkedések valós büntetőeljárási indokon alapultak-e, vagy azok célja politikai, külpolitikai vagy más kormányzati érdek érvényesítése volt.

A dokumentum szerint vizsgálni szükséges, hogy a hatóságok között milyen döntések és utasítások születtek, ki rendelte el az intézkedéseket, illetve volt-e olyan pontja az elfogásnak, az előállításnak, a kihallgatásnak vagy a kitoloncolásnak, amikor a személyi szabadság korlátozásának már nem volt törvényes alapja.

Az indítvány szerint amennyiben bebizonyosodik, hogy a szabadságelvonás, a fogva tartás vagy az országból történő eltávolítás nem a büntetőeljárási törvényben meghatározott feltételek alapján, hanem előzetesen meghozott politikai vagy igazgatási döntés végrehajtásaként történt, úgy megvalósulhat a jogellenes fogvatartás bűntette.

A dokumentum emellett rögzíti, hogy a nyomozásnak ki kell terjednie az érintett szervek közötti kommunikációra, az utasítások útjára, a döntéshozatali mechanizmusra, az operatív egyeztetésekre, valamint az ügyhöz kapcsolódó okirati és elektronikus bizonyítékok feltárására is. Ezek együttes értékelése alapján lehet megállapítani, hogy az esetleges cselekmények társtettesként, bűnsegédként vagy akár bűnszervezet keretében valósulhattak-e meg.