Orbán Viktor ma reagál az őt ért támadásokra – mutatjuk, mikor és hol

A miniszterelnöki ciklusok korlátozásáról szóló törvényjavaslatról is kérdezték Orbán Viktort egy, az Indexen hétfőn 18 órától debütáló interjúban. Magyarország korábbi miniszterelnöke egy rövid, de sokatmondó válasszal reagált arra a felvetésre, hogy a tervezett szabályozás az ő személyét is érintheti.
Az Orbán Viktor által közzétett videóajánlóban az interjú készítője arra emlékeztetett, hogy beterjesztették azt a határozatot, amely szerint legfeljebb nyolc évig tölthetné be valaki a miniszterelnöki tisztséget Magyarországon. A kérdés arra is vonatkozott, hogy a törvénymódosítást visszamenőleges hatállyal alkalmaznák, ami Orbán Viktort is érintené.
– Mit gondol erről a határozatról? – hangzott el a kérdés.
Orbán Viktor erre röviden úgy válaszolt:
– Hát nem érint, rólam szól.
A korábbi kormányfő a videóhoz fűzött bejegyzésében azt írta: „Exkluzív interjú az Indexen ma 18 órakor. Egy kérdés sem maradt megválaszolatlanul. Kövessétek!”
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