Orbán Viktor ma reagál az őt ért támadásokra – mutatjuk, mikor és hol

Az Orbán Viktor által közzétett videóajánlóban az interjú készítője arra emlékeztetett, hogy beterjesztették azt a határozatot, amely szerint legfeljebb nyolc évig tölthetné be valaki a miniszterelnöki tisztséget Magyarországon. A kérdés arra is vonatkozott, hogy a törvénymódosítást visszamenőleges hatállyal alkalmaznák, ami Orbán Viktort is érintené.

Orbán Viktor pártelnök értékelte a Fidesz állapotát és helyzetét 2026. június 13-án

Fotó: Fischer Zoltán

– Mit gondol erről a határozatról? – hangzott el a kérdés.

Orbán Viktor erre röviden úgy válaszolt:

– Hát nem érint, rólam szól.

A korábbi kormányfő a videóhoz fűzött bejegyzésében azt írta: „Exkluzív interjú az Indexen ma 18 órakor. Egy kérdés sem maradt megválaszolatlanul. Kövessétek!”