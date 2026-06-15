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Orbán Viktor ma reagál az őt ért támadásokra – mutatjuk, mikor és hol

Rendőrség

Nyomtalanul eltűnt egy magyar diáklány az iskolaudvarról

orbán viktor

Orbán Viktor ma reagál az őt ért támadásokra – mutatjuk, mikor és hol

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
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A miniszterelnöki ciklusok korlátozásáról szóló törvényjavaslatról is kérdezték Orbán Viktort egy, az Indexen hétfőn 18 órától debütáló interjúban. Magyarország korábbi miniszterelnöke egy rövid, de sokatmondó válasszal reagált arra a felvetésre, hogy a tervezett szabályozás az ő személyét is érintheti.
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orbán viktorfideszinterjú

Az Orbán Viktor által közzétett videóajánlóban az interjú készítője arra emlékeztetett, hogy beterjesztették azt a határozatot, amely szerint legfeljebb nyolc évig tölthetné be valaki a miniszterelnöki tisztséget Magyarországon. A kérdés arra is vonatkozott, hogy a törvénymódosítást visszamenőleges hatállyal alkalmaznák, ami Orbán Viktort is érintené.

Orbán Viktor
Orbán Viktor pártelnök értékelte a Fidesz állapotát és helyzetét 2026. június 13-án
Fotó: Fischer Zoltán 

– Mit gondol erről a határozatról? – hangzott el a kérdés.

Orbán Viktor erre röviden úgy válaszolt:

– Hát nem érint, rólam szól.

A korábbi kormányfő a videóhoz fűzött bejegyzésében azt írta: „Exkluzív interjú az Indexen ma 18 órakor. Egy kérdés sem maradt megválaszolatlanul. Kövessétek!”

 

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