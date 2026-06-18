Orbán Viktor minden kérdést megválaszolt, Európa és Magyarország jövőjéről is beszélt

A Patrióták vezetői szerdán egyeztették álláspontjukat az EU-csúcs előtt, többek között Andrej Babis cseh kormányfővel is, aki egyedüliként vesz részt a csúcstalálkozón a pártcsalád képviseletében. Orbán Viktor erről is beszélt a sajtó képviselőinek, valamint szó volt a migrációról, és az úgynevezett „Zsolti bácsi” ügyről is.

Orbán Viktor Brüsszelben tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor és a Patrióták

A volt miniszterelnök arról beszélt, hogy a Fidesz választási veresége nem változtat az európai szuverenista és bevándorlásellenes erők erősödésén, bírálta az uniós vezetést, az energiapolitikát és Ukrajna uniós csatlakozását, valamint kijelentette: Európa jelenlegi vezetése szerinte több területen is kudarcot vallott.

Meggyőződése, hogy az előretörési folyamat csak akkor megállítható, ha az Európai Unió vezetése sikereket tudna felmutatni. Azonban ma olyan időket élünk, hogy az unió vezetése nem sikereket, hanem kudarcokat tud felmutatni.

Európában ma a dolgok minden tekintetben rosszul mennek. A biztonságot sem tudja megadni a kontinensnek az európai politika, a szomszédban zajló háborút sem tudja kezelni. A migrációs probléma lassan integrációs problémára fordul át, tehát velünk marad. Versenyképességi gondunk is van”

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette azt is, hogy nehéz Magyarországot sikeresnek tartani, ha közben Európa rossz irányba halad.

A volt miniszterelnök szerint a patrióták és a konzervatívok súlya egyre nő, míg a jobbközépnek azon politikája, hogy állandóan balra köt koalíciókat nem lesz fenntartható. Kiemelte, hogy számos fontos választás lesz a közeljövőben, ahol az is lehet, hogy meg kell majd teremteni a jobboldal egységét. Magyarországon azért volt sokáig sikeres a Fidesz, mert a teljes jobboldalt sikerült egy politikai táborba gyűjteni, amint ez nem sikerült, választási vereség lett a vége.

A csütörtöki EU-csúccsal kapcsolatban megjegyezte: korábban azért nem létezett a patrióta pártok nemzetközi szövetsége, mert a nemzetközi világ a liberálisok és a baloldaliak otthonos terepe, majd később a néppártiak is beköltöztek az említett közegbe. A nemzeti alapon álló pártok mindig is elutasítóan gondoltak az együttműködésre, éppen ezért nemzeti pártok. A Patrióták ebben hoztak újítást, hiszen létrehozták egy olyan pártalkotmányt, amely kimondja:

nem akarnak minden fontos kérdésben közös álláspontot elfogadni, mert nemzeti érzelműek és számukra az országuk a legfontosabb.

A migrációra egyetlen megoldás van: a magyar megoldás

Orbán Viktor szerint ma Magyarország az egyetlen ország Európában, ahol nincsenek migránsok. Magyarországnak nincs visszatoloncolási problémája, mert a magyarok nem engedik be a migránsokat.

Magyarország legyen az az ország, amely el tudja engedni a füle mellett a visszatoloncolási szabályokat, mert elég erős ahhoz, hogy egyetlen migráns sem engedjen be”

– mondta a visszatoloncolási szabályozással kapcsolatban.