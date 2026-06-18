Orbán Viktor minden kérdést megválaszolt, Európa és Magyarország jövőjéről is beszélt

A Patrióták vezetői szerdán egyeztették álláspontjukat az EU-csúcs előtt, többek között Andrej Babis cseh kormányfővel is, aki egyedüliként vesz részt a csúcstalálkozón a pártcsalád képviseletében. Orbán Viktor erről is beszélt a sajtó képviselőinek, valamint szó volt a migrációról, és az úgynevezett „Zsolti bácsi” ügyről is.
Orbán Viktor és a Patrióták
A volt miniszterelnök arról beszélt, hogy a Fidesz választási veresége nem változtat az európai szuverenista és bevándorlásellenes erők erősödésén, bírálta az uniós vezetést, az energiapolitikát és Ukrajna uniós csatlakozását, valamint kijelentette: Európa jelenlegi vezetése szerinte több területen is kudarcot vallott.
Meggyőződése, hogy az előretörési folyamat csak akkor megállítható, ha az Európai Unió vezetése sikereket tudna felmutatni. Azonban ma olyan időket élünk, hogy az unió vezetése nem sikereket, hanem kudarcokat tud felmutatni.
Európában ma a dolgok minden tekintetben rosszul mennek. A biztonságot sem tudja megadni a kontinensnek az európai politika, a szomszédban zajló háborút sem tudja kezelni. A migrációs probléma lassan integrációs problémára fordul át, tehát velünk marad. Versenyképességi gondunk is van”
– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette azt is, hogy nehéz Magyarországot sikeresnek tartani, ha közben Európa rossz irányba halad.
A volt miniszterelnök szerint a patrióták és a konzervatívok súlya egyre nő, míg a jobbközépnek azon politikája, hogy állandóan balra köt koalíciókat nem lesz fenntartható. Kiemelte, hogy számos fontos választás lesz a közeljövőben, ahol az is lehet, hogy meg kell majd teremteni a jobboldal egységét. Magyarországon azért volt sokáig sikeres a Fidesz, mert a teljes jobboldalt sikerült egy politikai táborba gyűjteni, amint ez nem sikerült, választási vereség lett a vége.
A csütörtöki EU-csúccsal kapcsolatban megjegyezte: korábban azért nem létezett a patrióta pártok nemzetközi szövetsége, mert a nemzetközi világ a liberálisok és a baloldaliak otthonos terepe, majd később a néppártiak is beköltöztek az említett közegbe. A nemzeti alapon álló pártok mindig is elutasítóan gondoltak az együttműködésre, éppen ezért nemzeti pártok. A Patrióták ebben hoztak újítást, hiszen létrehozták egy olyan pártalkotmányt, amely kimondja:
nem akarnak minden fontos kérdésben közös álláspontot elfogadni, mert nemzeti érzelműek és számukra az országuk a legfontosabb.
A migrációra egyetlen megoldás van: a magyar megoldás
Orbán Viktor szerint ma Magyarország az egyetlen ország Európában, ahol nincsenek migránsok. Magyarországnak nincs visszatoloncolási problémája, mert a magyarok nem engedik be a migránsokat.
Magyarország legyen az az ország, amely el tudja engedni a füle mellett a visszatoloncolási szabályokat, mert elég erős ahhoz, hogy egyetlen migráns sem engedjen be”
– mondta a visszatoloncolási szabályozással kapcsolatban.
Hétfőn elhangzott egy kormányhatározat, amely gyorsítva vezette volna be a határeljárásokat és előkerült a tranzitzónák kérdése is. Orbán Viktor úgy véli, hogy ez egy rossz rendszer, sokkal jobb, de nem jó, amit Nyugat-Európában hasznának. A jó megoldás az, ha nem engedjük be a migránsokat. Amíg Orbán Viktor volt a miniszterelnök, addig nem volt tranzitzóna, migránstábor és egyetlen migránst sem engedtek be. Ezen álláspont mögött ráadásul van egy népszavazási támogatás is ezen álláspont mögött. A tranzitzóna egy visszalépés lenne a jelenlegi helyzethez képest, a migránsoknak Magyarország határán kívül kell tartózkodniuk, amíg az ügyükben döntés nem születik. Felidézte, hogy ő számolta fel nem csak a tranzitzónákat, hanem a migránstáborokat is Magyarországon.
A Fidesz korábban felszólította a Tiszát arra, hogy ne hajtsák végre a migrációs paktumot. Orbán Viktor szerint akármilyen tartalma is van a migrációs paktumnak, az Magyarországra csak bajt tud hozni. Egyetlen jó megoldás van ma a migrációra, az a magyar megoldás. Ami ettől eltér, az nem jó.
A volt miniszterelnök szerint a migrációs paktum azt mondja ki, hogy a más országok által beengedett migránsokat egy bizonyos modell szerint át kell venni. Ha valaki ezt nem teszi meg, akkor fizethet, vagy az ország felajánlhat segítséget is. Úgy gondolja, hogy ez rossz rendszer, mert mi nem akarunk sem segíteni, sem fizetni. Aki beengedte a migránsokat, az viselje is ennek a következményeit. A paktum szerint szintén migránstáborokat kell építeni még akkor is, ha nincs migráns az ország területén, ezt pedig nem szabad.
A Zsolti-bácsis kampánylufi
A „Zsolti-bácsi” ügy is szóba került, ezen belül is a kedden megjelent interjú, amely Pócs János Youtube-csatornáján lett közzétéve.
Kiss Márió, a Szőlő utcai intézet egykori nevelője arról számolt be Pócs János YouTube-csatornáján, hogy bizonyítékokkal tudja alátámasztani: Magyar Márton, a Kontroll főszerkesztője négymillió forintot ajánlott Bangó Sándornak azért, hogy hazudjon, és a nem létező „Zsolti bácsiról" beszéljen.
A politikus szerdán sajtótájékoztatót tartott ahol elmondta, amivel vádolták a Fideszt, az mind hazugság, ezért vannak a helyszínen, a Kontroll helyszínén. Mind a korrupciós vádak, mind a pedofil vád hazugság volt a Tisza Párt részéről, a Szőlő utcai botránnyal is kampányoltak, a mai napig ezt teszik.
Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatón kijelentette: ez a kampány a lufik világa. Egyre több ügyről derülnek ki, hogy üresek voltak. A legelszomorítóbb véleménye szerint a Greenpeace akciója volt, akik a gödi akkumulátorgyárral riogatták az embereket, majd közzétették, hogy tévedtek. Ugyanez lesz a pedofíliai üggyel, erről is ki fog derülni, hogy lufi, akárcsak a korrupciós ügyek egy tekintélyes részéről is.