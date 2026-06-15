Orbán Viktor a Fidesz megújulásáról és a „lex Orbánról” – kövesse a volt kormányfő interjúját nálunk!

Egy kérdés sem maradt megválaszolatlanul – harangozta be hétfő esti interjúját Orbán Viktor.

Orbán Viktor a Fidesz megújulásáról és a „lex Orbánról” is beszélt Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor és a személyre szabott jogalkotás

A volt kormányfő által közzétett videórészletben arról kérdezték, hogy őt is érinti, ha azt a jogszabályt, amit beterjesztettek, miszerint legfeljebb nyolc évig tölthetné be valaki a miniszterelnöki tisztséget Magyarországon, egyszerűen csak annyit válaszolt,

Hát nem érint, rólam szól!”

Egy évre a Fidesz elnökévé választották, de egy alkotmánymódosítás után soha többé nem lehetne miniszterelnök: Orbán Viktor a Fidesz nagy visszhangot kiváltó kongresszusa után adott interjút az Indexnek. Szóba került a sokak által megfogalmazott bírálat, amely szerint elmaradt a várt megújulás, a hibák beismerése és így az irányváltás is – erről mások mellett a kongresszuson. Orbán Viktort kérdezték a vitnyédi menekülttáborról, Hatvanpusztáról és arról, valóban visszavonul-e egy év múlva.

Elsőként arról kérdezték az egykori kormányfőt, hogy miként viszonyul az elhíresült lex Orbánhoz. Ő ezt alapvetően viccesnek találja, hiszen mert véleménye szerint nem működhet.

Politikai természetű vitákat jogi eszközökkel nem lehet bekorlátozni”

– jelezte, utalva arra, hogy nem kell senkit eltiltani a néptől, elég meggyőzni a népet, hogy ne válasszák meg. Ennek megfelelően hibás döntésnek tartja az intézkedést, hiszen

Amikor nevetségessé teszi magát egy kormány, az mindig hiba.”

Veszélyes kalandba vágtak az emberek

Volt egy két hónapig tartó folyamat, ahol mindenki elmondhatta a gondolatait, és az ebből összeállított dokumentumot fogadta el a kongresszus. Tehát ez a Fidesz közös álláspontja. Ez a 10 pont tökéletesen összefoglalja, amit gondolnak.

A 2022-es választásból indultak ki. 70 százalékos részvétel, és 3 millió szavazat. Ezt kellett volna megismételni.

Veszélyes helyzetben vagyunk, de a veszélyek mellett is meg tudjuk védeni azt, amit eddig elértünk. Az emberek többre vágytak, mint amit mi ígértünk nekik. Az ellenfelünk ezt meg megadta.”

A Tisza a kampányban több mint 6000 milliárd forintnyi ígéretet tett, a Fidesz ezt nem tudta vállalni. „Mondtam nekik, hogy ez veszélyes kaland, de ők azt mondták, hogy kipróbáljuk.” Majd az idő igazolja, hogy kijön-e a matek.