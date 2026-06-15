Orbán Viktor a Fidesz megújulásáról és a „lex Orbánról” – kövesse a volt kormányfő interjúját nálunk!

Egy kérdés sem maradt megválaszolatlanul – harangozta be hétfő esti interjúját Orbán Viktor.
Orbán Viktor és a személyre szabott jogalkotás
A volt kormányfő által közzétett videórészletben arról kérdezték, hogy őt is érinti, ha azt a jogszabályt, amit beterjesztettek, miszerint legfeljebb nyolc évig tölthetné be valaki a miniszterelnöki tisztséget Magyarországon, egyszerűen csak annyit válaszolt,
Hát nem érint, rólam szól!”
Egy évre a Fidesz elnökévé választották, de egy alkotmánymódosítás után soha többé nem lehetne miniszterelnök: Orbán Viktor a Fidesz nagy visszhangot kiváltó kongresszusa után adott interjút az Indexnek. Szóba került a sokak által megfogalmazott bírálat, amely szerint elmaradt a várt megújulás, a hibák beismerése és így az irányváltás is – erről mások mellett a kongresszuson. Orbán Viktort kérdezték a vitnyédi menekülttáborról, Hatvanpusztáról és arról, valóban visszavonul-e egy év múlva.
Elsőként arról kérdezték az egykori kormányfőt, hogy miként viszonyul az elhíresült lex Orbánhoz. Ő ezt alapvetően viccesnek találja, hiszen mert véleménye szerint nem működhet.
Politikai természetű vitákat jogi eszközökkel nem lehet bekorlátozni”
– jelezte, utalva arra, hogy nem kell senkit eltiltani a néptől, elég meggyőzni a népet, hogy ne válasszák meg. Ennek megfelelően hibás döntésnek tartja az intézkedést, hiszen
Amikor nevetségessé teszi magát egy kormány, az mindig hiba.”
Veszélyes kalandba vágtak az emberek
Volt egy két hónapig tartó folyamat, ahol mindenki elmondhatta a gondolatait, és az ebből összeállított dokumentumot fogadta el a kongresszus. Tehát ez a Fidesz közös álláspontja. Ez a 10 pont tökéletesen összefoglalja, amit gondolnak.
A 2022-es választásból indultak ki. 70 százalékos részvétel, és 3 millió szavazat. Ezt kellett volna megismételni.
Veszélyes helyzetben vagyunk, de a veszélyek mellett is meg tudjuk védeni azt, amit eddig elértünk. Az emberek többre vágytak, mint amit mi ígértünk nekik. Az ellenfelünk ezt meg megadta.”
A Tisza a kampányban több mint 6000 milliárd forintnyi ígéretet tett, a Fidesz ezt nem tudta vállalni. „Mondtam nekik, hogy ez veszélyes kaland, de ők azt mondták, hogy kipróbáljuk.” Majd az idő igazolja, hogy kijön-e a matek.
Elmondása szerint a Fidesz elvégezte a mozgósítási feladatokat. Nem tehetek szemrehányást.
Szerintem többet dolgoztunk, mint korábban a győzelmekért. A munkát elvégeztük, nem a mozgósítási rendszerünkkel volt a baj, hanem a digitális mozgósítás újítása megjelent a politikában, és mi nem voltunk innovatívak. Ez egy olyan hátrány, amit nem dolgoztunk le az elmúlt két hónapban sem, és kell is hozzá jónéhány hónap, hogy ledolgozzuk"
– vélekedett.
Orbán Viktor szerint a párt elvégezte a mozgósítási feladatokat. Nem tehetek szemrehányást.
Szerintem többet dolgoztunk, mint korábban a győzelmekért. A munkát elvégeztük, nem a mozgósítási rendszerünkkel volt a baj, hanem a digitális mozgósítás újítása megjelent a politikában, és mi nem voltunk innovatívak. Ez egy olyan hátrány, amit nem dolgoztunk le az elmúlt két hónapban sem, és kell is hozzá jónéhány hónap, hogy ledolgozzuk.”
Elmondása szerint azt gondolta, ha sok jó dolgot adnak a fiataloknak, akkor feléjük fordulnak. A Fidesz-kormány intézkedései közül emlékeztetett az szja-mentességre, a Diákhitelre, a munkáshitelre, a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelre, valamint a béremelésekre. Mint fogalmazott, a fiatalok sosem maradnak a hatalom mellett.
A hatvanpusztai műbalhé
Orbán Viktor szerint a Fideszre rásütött korrupciós vádak, ellentétben a felvetéssel, nem szimbólumok, hanem propaganda.
Hatvanpuszta tipikusan műbalhé, nincs reális alapja. A Matolcsy-ügy hatósági ügy, az eljárások megindultak. Új kormány van, meglátjuk, mire jutnak”
– említett néhány konkrétumot.
A volt kormányfő arra is rámutatott, van a valóság és a valóságról kialakított képzet.
Ebben nem voltunk jók. Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, a sejtetések és sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak. Lázár János teljesen rendben van, Szijjártó Péter rendben van, Hankó Balázs szerintem világos válaszokat adott mindenre”
– sorolta, hozzátéve, hogy egyértelműbb válaszokat kellett volna adniuk ezekre a választások előtt, viszont most meglátják, hogy a sejtetésekből, sugalmazásokból mi a valóság.
A korrupció nem Fidesz specifikus. Budapesten ez napi szintű. „Most viszik el a polgármestereket” – emlékeztetett. „Takarítás van” a fővárosban, és érthető, hogy ez feszíti a politikai életet. Mindenki számoljon el azzal, amit hatalmi pozícióból tett. A Fidesznek is ezt kell tennie.
Ezek az eljárások nem most indultak, de a jelenlegi kormány ebből propagandát csinál.
A kormányzati munkánál fontosabb a politikai showműsor.”
Brüsszelezés, ukránozás
Orbán Viktor kitért a leegyszerűsített kommunikációra. A brüsszelezés, ukránozás jó üzenetek voltak, visszatükrözték a valóságot. A választáson leegyszerűsített kommunikáció van.
Nézzük az amerikai választási kommunikációt. Nézzük Trump elnök urat, mi az üzenet? America first. Kész, ennyi”
– mutatott rá, hozzátéve: akik azt mondják, hogy az üzenetnek bonyolultnak kell lenni, nem ismerik ezt a szakmát. Ugyanakkor elismerte, abban igazuk van, hogy nem lehet mindenkihez ugyanúgy beszélni.
Fenn kellett volna tartani azokat a csatornákat, ahol az egyszerű üzenetek mellett azokhoz is külön tudnak beszélni, akik árnyaltabbat várnak. Orbán Viktor konkrét példaként a Professzorok Batthyány Körét említette, akikhez ha gyakrabban látogattak volna el, vélhetően nem zavarta volna őket az egyszerű üzenet.
A fiatalítás
Az egykori miniszterelnök kérdésre kitért a saját jövőjére is.
Fidesz alapító tag vagyok, és halálomig maradok is. A Fidesz-KDNP nagyon erős történelmi gyökerekkel rendelkezik, persze a vezetők számítanak. Az is világos, hogy az idő nem az én oldalamon van. Újítani és fiatalítani mindenképpen kell. Bár vérzett a szívem, ezért nem ültem be a parlamentbe, mert ha beülök, az akkora árnyék, hogy ott nehéz a fiatalabbnak előre törniük, ezért csináltunk nemzedékváltást.”
A 60-asok domináltak, most a 40-esek vették át a frakció irányítását, ennek a pártban is meg kell történnie, majd megbeszéljük hogyan és mikor. Én rendben adom át a pártot”
– fogalmazott. Mint elmondta, ezt becsületbeli ügynek tartja, „aztán egy év múlva meglátjuk, hogy mi a helyzet.”
Alig várom, hogy valaki kitépje a kezemből a marsallbotot és levegye rólam a kisködmönt. Most is átadtam volna, ha a helyzet ezt lehetővé tette volna”
– jegyezte meg.
Nincs „one man show”
Orbán Viktor hangsúlyozta: a személyes ambíciónak nincs tere, olyan politikai kultúra van a Fideszen, ha valaki nagyon akar valami lenni, akkor az biztos nem lesz. Ha valaki karrierista módon megcéloz valamit és az akar lenni, az a Fideszben sosem lesz az, ez egy közösség.
A célok megvalósítására választunk vezetőket, nincs one man show”
– szögezte le.
Orbán Viktor szerint őszre már világosabban látszik majd, milyen irányba halad az ország, és ennek fényében kell a Fidesznek meghatároznia a saját stratégiáját. A pártelnök decemberre egy országos gyűlést is összehívna, ahol értékelnék az új kormány első hónapjait. Úgy véli, a Fidesz továbbra is számos tehetséges politikussal rendelkezik, és minőségi előnyt lát a párt javára a Tiszával szemben. A Tiszához átigazolt korábbi fideszesek kapcsán elismerte, hogy egyéni döntéseknél mindig lehet tévedni, ezért fontosnak tartja, hogy az ilyen megítélések közösségi alapon szülessenek meg.
Volt oka annak, hogy a miniszterelnök volt feleségéből lett igazságügyi miniszter. Annak is megvolt a világos oka, hogy Orbán Anitából nem lehetett magasabb külügyi vezető, a közösség véleménye is ez volt. Kármán András menesztése az én döntésem volt, de kollektív vélemény”
– magyarázta.
Arra is rámutatott: a Tisza-kormány gazdaságpolitikája az emberek helyett a bankoknak kedvez, ezért úgy véli, megkezdődött „Magyarország kifosztása”. A volt miniszterelnök a kamatstop kivezetését és a migrációs paktum végrehajtását is bírálta, és azt mondta, ezeket csak társadalmi ellenállással lehet megakadályozni. Hozzátette: ebben a Fidesz és parlamenti frakciója is szerepet vállalhat, de a döntő erő az emberek kezében van.
Ha Magyarországon csinálni akarsz valamit, azzal számolnod kell, ha vért izzadsz, ha nagyon jól dolgozol, ha a szíved, lelked benne van, akkor 51-52-53 százalék van veled, a többiek nem. Ez a magyar politika valósága, választásról választásra ezt tapasztalom”
– hangsúlyozta.
„A legprimitívebb komcsi propaganda”
Orbán Viktor a vezető politikusok fizetésének csökkentését célzó terveket „a legprimitívebb komcsi propagandának” nevezte, és amellett érvelt, hogy a kormányzati munkában a legjobb szakembereket meg kell fizetni.
Az úgynevezett aranykonvoj kapcsán hangsúlyozta, hogy sem utasítást nem adott a szállítmány feltartóztatására, sem törvényesen nem tehette volna meg, mivel a hatóságokat a kormány nem utasíthatja ilyen ügyekben.
Magyarországon ma egyetlen migráns sincs, migránstábor sincs, amíg kormányon voltunk megvédtük Magyarországot”
– hangsúlyozta a vitnyédi menekülttáborral kapcsolatban, hozzátette, hogy Brüsszellel szemben időnként taktikázni kellett, de szerinte ezt nem mindig sikerült keresztülvinni.
Az egykori kormányfő a gazdasági kérdésekben kifejtette, hogy nem találtak olyan stratégiát, amellyel az Európai Unió és Németország gyengülő teljesítménye mellett is tartósan magas magyar növekedést lehetne elérni az államadósság növelése nélkül.
Azt a gazdaságpolitikai ösvényt kerestem, hogy a romló teljesítményű Európai Unió és Németország mellett hogyan lehet sikeres magyar gazdaságpolitikát csinálni, ami érzékelhető növekedést eredményez. Nem találtam meg. Úgy láttam nincs is ilyen útvonal. Rengeteg időt töltöttem azzal, hogy szakemberekkel konzultáltam arról, létezik-e ilyen útvonal.”
Később az volt a terv, ha nem lehet 3 százalék körüli gazdasági növekedést elérni, akkor legalább válasszanak ki néhány célcsoportot, akiket támogatnak, végül az derült ki, hogy ez „az országnak jó, de a választáson nem fial.”
Az uniós forrásokról szólva úgy fogalmazott, Brüsszelben nem egyezkedni, hanem „erőből tárgyalni” kell. Elárulta, hogy kormányfőként kész lett volna megvétózni az EU költségvetését, ha Magyarország nem jut hozzá a neki járó pénzekhez, és úgy véli, a jelenlegi kabinetnek is ezt kellene tennie, ha az ország nem kapja meg a még hiányzó forrásokat. Emellett hangsúlyozta, hogy Magyarországnak a háború kérdésében továbbra is ragaszkodnia kell a semlegesség politikájához.
Orbán Viktor szerint a demokrácia természetes velejárója, hogy a választók megoszlanak a különböző politikai erők között, ezért nem tart attól, hogy eltűnne az ellenzék Magyarországon. Abban az értelemben szurkol a jelenlegi kormánynak, hogy teljesítse a vállalásait és az ország érdekében dolgozzon. De hozzátette:
szeretném, ha kiderülne Kármán Andrásról – akit államtitkárnak is alkalmatlannak láttam –, hogy mégiscsak zseniális pénzügyminiszter, és annak is, hogy Kapitány Istvánnak sikerüljön bebizonyítani, kezdő gazdaságpolitikusként is sok jót tud tenni az országgal, de vannak kétségeim.”