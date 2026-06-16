Orbán Viktor elővett egy képet, ahonnan minden elkezdődött

Pontosan harminchét éve mondta Orbán Viktor legendás beszédét, amellyel berobbant a politikába. Ifjú politikusként 1989-ben szólalt fel először, Nagy Imre és mártírtársainak újratemetésén. Követelte a szovjet csapatok kivonását és a szabad választásokat, ami a rendszerváltás egyik szimbólumává vált. Ezen beszéd pillanatáról töltött fel most egy fotót közösségi oldalára a Fidesz elnöke, egyben megemlékezve a kivégzett miniszterelnökre is.

Nagy Imre tragédiájáról és az emléknapról részletesen ezen cikkünkben olvashat.