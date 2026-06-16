Orbán Viktor elővett egy képet, ahonnan minden elkezdődött

A szovjet csapatok kivonását és a szabad választások kiírását követelte Orbán Viktor 1989. június 16-án a Hősök terén, Nagy Imre újratemetésén. A rendszerváltás szimbolikus eseményének 37. évfordulóján a Fidesz elnöke közösségi oldalán idézte fel a történelmi pillanatot.
Pontosan harminchét éve mondta Orbán Viktor legendás beszédét, amellyel berobbant a politikába. Ifjú politikusként 1989-ben szólalt fel először, Nagy Imre és mártírtársainak újratemetésén. Követelte a szovjet csapatok kivonását és a szabad választásokat, ami a rendszerváltás egyik szimbólumává vált. Ezen beszéd pillanatáról töltött fel most egy fotót közösségi oldalára a Fidesz elnöke, egyben megemlékezve a kivégzett miniszterelnökre is.
Nagy Imre tragédiájáról és az emléknapról részletesen ezen cikkünkben olvashat.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
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