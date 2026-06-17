Orbán Viktor szava Brüsszelben is számít, az uniós csúcs előtt Patrióta-csúcsot tartanak

A Patrióták Európáért pártcsalád szerdán, egy nappal az uniós csúcstalálkozó előtt tart gyűlést Brüsszelben. Az eseményen Orbán Viktor is részt vesz, és sajtótájékoztatót is tart. Az uniós formáció vezetői egyeztetik álláspontjukat az EU-csúcs előtt, többek között Andrej Babis cseh kormányfővel is. Az európai pártcsaládról Pindroch Tamást, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét kérdezte a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor szava Brüsszelben is számít, az uniós csúcs előtt Patrióta-csúcs következik

Fotó: patriots.eu

Az elemző elmondta, mivel Orbán Viktor szava számít Európában, így a Patrióták mostani találkozója is fontos esemény lesz.

Orbán Viktor szavára még Brüsszelben is figyelnek

Pindroch emlékeztetett arra, hogy

Orbán Viktor tekintélyes politikus, aki 20 évig volt az Európai Unió tagországában miniszterelnök, és létrehozott egy európai pártcsaládot

a cseh és az osztrák kollégájával, pártelnökökkel. Andrej Babis azóta Csehország miniszterelnök lett, a Patrióták pedig a harmadik legnagyobb pártcsalád Európában.

A szakértő azt is elmondta a lapnak, hogy tektonikus mozgások vannak az európai politikában,

a Patrióták családjába tartozó több párt is esélyes hazája választásán.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 20. század klasszikus politikai oldal-besorolása már nem érvényes, mostanra más struktúrák mentén alakulhatnak ki hatalmi viszonyok Európában – migráció- és genderellenes, nemzeti szemléletű

– a szuverenista mozgalmak mindenhol erősödnek.

Néhány meghatározó európai országban ezeknek a hagyományos pártoknak leáldozóban van, és az Európai Parlament összetétele is nagyban megváltozhat a következő választás után, amikor Magyarországon még feltehetően a Tisza Párt lesz hatalmon.

Tehát ez egy nagy kihívás, nem csak tagállami szinten, hanem az Európai Parlament szintjén is nagy változások jöhetnek"

– mutatott rá Pindroch.