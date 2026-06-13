"A szuverén Magyarország eszméjét nem lehet kiirtani" – Orbán Viktor egy röpirattal jelentkezett a kongresszus előtt

Orbán Viktor „Küldetés” címmel tett közzé röpiratot a Fidesz központi honlapján. Az időzítés jelzésértékű, hiszen nemsokára kezdődik a jobboldali párt kongresszusa, ahol fontos döntések fognak születni.

Orbán Viktor a szuverenitás védelmét jelölte meg a magyar jobboldal legfontosabb történelmi feladataként a kongresszus előtti röpiratában.

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Orbán Viktor: Magyarországnak szuverénnek kell lennie

A volt miniszterelnök eszmefuttatásában a szuverenitás védelmét jelölte meg a magyar jobboldal legfontosabb történelmi feladataként. "A magyarok országának szabad és szuverén országnak kell lennie. A szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti ma a legnagyobb veszélyt" - írta.

Orbán Viktor szerint a Fidesz–KDNP 2010 és 2026 között olyan politikai, gazdasági és szellemi rendszert épített ki, amely erősítette Magyarország önállóságát, csökkentette külső függőségeit, és nemzetközi szinten is önálló szereplővé tette az országot.

Az írás részletesen sorolja a korábbi kormányok eredményeit, egyebek mellett a foglalkoztatás bővülését, a családtámogatási rendszer kiépítését, a migráció elleni fellépést, valamint a nemzeti tulajdon arányának növelését a stratégiai ágazatokban. Orbán szerint Magyarország a nyugati világban egyedülálló módon képviselte a konzervatív, keresztény és szuverenista politikát.

A volt kormányfő a 2026-os választási vereséget elsősorban az orosz–ukrán háború nyomán kialakult gazdasági nehézségekkel, a brüsszeli szankciós politikával, valamint külső és belső politikai tényezőkkel magyarázza. Állítása szerint

a Fidesz ellen nemzetközi és hazai szereplők összehangolt fellépése alakult ki, miközben a választók jelentős része a gazdasági fellendülés reményében a változás mellett döntött.

"Hiába volt köztudott, hogy a Brüsszelből delegált új miniszterelnök-jelölt maga testesíti meg a kormányzóerő minden rossz vonását – annak erényei nélkül. Hiába, ő az egy fenékkel egyszerre három felügyelőbizottságban ülő, örök VIP, az egyetlen ember az országban, aki 2010 óta minden kétharmadnak, immár az ötödiknek is örül, hiába a mentális terheltség orvosilag nyilvánvaló ténye, a többség számára ez már mind nem számított, legyen végre változás, csak jöjjön végre a felemelkedés." - bontotta ki a Fidesz elnöke, aki röviden Magyar Péterről is elmondta a véleményét.