"A szuverén Magyarország eszméjét nem lehet kiirtani" – Orbán Viktor egy röpirattal jelentkezett a kongresszus előtt

Orbán Viktor „Küldetés” címmel tett közzé röpiratot a Fidesz központi honlapján. Az időzítés jelzésértékű, hiszen nemsokára kezdődik a jobboldali párt kongresszusa, ahol fontos döntések fognak születni.
Orbán Viktor: Magyarországnak szuverénnek kell lennie
A volt miniszterelnök eszmefuttatásában a szuverenitás védelmét jelölte meg a magyar jobboldal legfontosabb történelmi feladataként. "A magyarok országának szabad és szuverén országnak kell lennie. A szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti ma a legnagyobb veszélyt" - írta.
Orbán Viktor szerint a Fidesz–KDNP 2010 és 2026 között olyan politikai, gazdasági és szellemi rendszert épített ki, amely erősítette Magyarország önállóságát, csökkentette külső függőségeit, és nemzetközi szinten is önálló szereplővé tette az országot.
Az írás részletesen sorolja a korábbi kormányok eredményeit, egyebek mellett a foglalkoztatás bővülését, a családtámogatási rendszer kiépítését, a migráció elleni fellépést, valamint a nemzeti tulajdon arányának növelését a stratégiai ágazatokban. Orbán szerint Magyarország a nyugati világban egyedülálló módon képviselte a konzervatív, keresztény és szuverenista politikát.
A volt kormányfő a 2026-os választási vereséget elsősorban az orosz–ukrán háború nyomán kialakult gazdasági nehézségekkel, a brüsszeli szankciós politikával, valamint külső és belső politikai tényezőkkel magyarázza. Állítása szerint
a Fidesz ellen nemzetközi és hazai szereplők összehangolt fellépése alakult ki, miközben a választók jelentős része a gazdasági fellendülés reményében a változás mellett döntött.
"Hiába volt köztudott, hogy a Brüsszelből delegált új miniszterelnök-jelölt maga testesíti meg a kormányzóerő minden rossz vonását – annak erényei nélkül. Hiába, ő az egy fenékkel egyszerre három felügyelőbizottságban ülő, örök VIP, az egyetlen ember az országban, aki 2010 óta minden kétharmadnak, immár az ötödiknek is örül, hiába a mentális terheltség orvosilag nyilvánvaló ténye, a többség számára ez már mind nem számított, legyen végre változás, csak jöjjön végre a felemelkedés." - bontotta ki a Fidesz elnöke, aki röviden Magyar Péterről is elmondta a véleményét.
Jönnek a rohamok
Orbán Viktor élesen bírálja az Európai Unió jelenlegi működését, amelyet a magyar szuverenitás legnagyobb veszélyének nevez. Úgy véli, Brüsszel az elmúlt évtizedben fokozatosan politikai központtá vált, és egyre erősebb nyomást gyakorol a tagállamokra.
A röpirat szerint Magyarországon a Tisza Párt választási győzelmével ma egy „liberális helytartó kormány” van hatalmon, amely feladja a nemzeti érdekek következetes képviseletét és alkalmazkodik az uniós elvárásokhoz.
"Az eufória perceken belül a múlté. Jönnek a liberális önkény jól ismert módszerei. Az alkotmányos intézmények elleni rohamok. Jönnek a jobboldal elleni gyűlölethadjáratok, és jönnek a nemzetközi brigádok csapatai. Ahogy Franciaországban és Németországban Le Penék és az AfD ellen, Magyarországon is politikai fegyverként használják majd az igazságszolgáltatást és az állami intézményeket a jobboldal ellen" - fogalmazott a volt kormányfő.
Orbán Viktor ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a szuverén Magyarország eszméje nem tűnt el a politikai életből, és a jobboldal a választási vereség ellenére is folytatni kívánja a küzdelmet a nemzeti önrendelkezés megőrzéséért.
A szuverén Magyarország eszméjét nem lehet se kitörölni, se kiirtani. Olyan igazság ez, amely nagyobb, mint a mi kis saját igazságaink. Fölénk magasodik. Magához emel, hűségre kötelez. Fidesz, hit, hűség, bizalom.
- fogalmazott a volt kormányfő.
"Mi sohasem adjuk fel. Mi mindig itt leszünk. Voltunk, vagyunk és maradunk. Ez a mi hazánk, és nincs nekünk másik. Ez a mi küldetésünk. Folytatni fogjuk. De ez már egy másik röpirat. Isten óvja Magyarországot!" - zárta a röpiratát Orbán Viktor.