Orbán Viktor: Sohasem hátrálok meg

Csak a nemzeti politika érdekel. Ez az egyik kulcsgondolata Orbán Viktor szavainak, amelyek a Fidesz tisztújító kongresszusán hangzottak el.
Tudhatjátok, sohasem hátrálok meg - jelentette ki Orbán Viktor. Kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel.
Se pénz, sem az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít. Teszem a dolgom, szolgálom a hazámat ott és úgy, ahogy lehet. Eddig sem fogott rajtam sem ármány, sem rágalom. Nem érdekel a dicsőség, se a hírnév, vagyonom sincs, van viszont egy jó életrajzom. És biztosak lehettek abban, hogy azt nem fogom a végén elrontani. A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok!
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