Orbán Viktor: Sohasem hátrálok meg

Tudhatjátok, sohasem hátrálok meg - jelentette ki Orbán Viktor. Kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel.

Orbán Viktor pártelnök értékelte a Fidesz állapotát és helyzetét és arról is beszélt, hogy nem hátrál meg, magát kurucnak vallotta

Fotó: Fischer Zoltán

Se pénz, sem az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít. Teszem a dolgom, szolgálom a hazámat ott és úgy, ahogy lehet. Eddig sem fogott rajtam sem ármány, sem rágalom. Nem érdekel a dicsőség, se a hírnév, vagyonom sincs, van viszont egy jó életrajzom. És biztosak lehettek abban, hogy azt nem fogom a végén elrontani. A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok!