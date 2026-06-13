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Megválasztották a Fidesz elnökét és az alelnököket is, itt van a nagy bejelentés

magyarország

Orbán Viktor: Sohasem hátrálok meg

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Csak a nemzeti politika érdekel. Ez az egyik kulcsgondolata Orbán Viktor szavainak, amelyek a Fidesz tisztújító kongresszusán hangzottak el.
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magyarországfideszorbán viktor

Tudhatjátok, sohasem hátrálok meg - jelentette ki Orbán Viktor. Kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel.

orbán viktor
Orbán Viktor pártelnök értékelte a Fidesz állapotát és helyzetét és arról is beszélt, hogy nem hátrál meg, magát kurucnak vallotta
Fotó: Fischer Zoltán 

Se pénz, sem az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít. Teszem a dolgom, szolgálom a hazámat ott és úgy, ahogy lehet. Eddig sem fogott rajtam sem ármány, sem rágalom. Nem érdekel a dicsőség, se a hírnév, vagyonom sincs, van viszont egy jó életrajzom. És biztosak lehettek abban, hogy azt nem fogom a végén elrontani. A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok! 

 

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