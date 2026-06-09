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Eldől Orbán Viktor sorsa – fontos részletek derültek ki a Fidesz közelgő kongresszusáról

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Orbán Viktor

Eldől Orbán Viktor sorsa – fontos részletek derültek ki a Fidesz közelgő kongresszusáról

1 órája
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Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója bejelentette, hogy a június 13-i kongresszuson alapjaiban változhat meg a párt szervezeti felépítése. A választókerületi rendszer megszűnik, a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és megyei választmányok dolgoznak majd, Orbán Viktort pedig várhatóan egyedüli jelöltként, újabb egy évre választják meg pártelnöknek.
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Orbán ViktorFidesz KongresszusHavasi Bertalan

Alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése, megszűnhet a választókerületi rendszer és kibővülhet az országos elnökség is, valamint egy évre ismét elnökké választhatják Orbán Viktort a párt június 13-i, tisztújító kongresszusán – írta meg Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére hivatkozva a Mandiner.

Orbán Viktor (Fotó: AFP)
Orbán Viktor sorsa is eldőlhet – Fotó: AFP

Havasi Bertalan tájékoztatása szerint az esemény szombaton tíz órakor kezdődik a Budapest Kongresszusi Központban és várhatóan délután ötig tart. A kommunikációs igazgató szerint „munkakongresszust” tartanak, ami nem lesz sajtónyilvános, ugyanakkor az egész eseményt közvetítik Orbán Viktor pártelnök és a Fidesz Facebook-oldalán, valamint a Hír Televízió is folyamatosan tudósít az eseményről. 

 

A Fidesz kongresszusa alapszabály-módosításról dönthet

Azt ígérte: a testületi beszámolóktól kezdve a vármegyei szószólók hozzászólásán át a tisztségviselők megválasztásáig minden nyomon követhető lesz.

Havasi Bertalan elmondta: a tervek szerint a Fidesz kongresszusa alapszabály-módosításról dönt, amely alapjaiban megváltoztatná a Fidesz szervezeti felépítését.

A választókerületi rendszer megszűnik, a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és megyei választmányok dolgoznak majd – közölte. A megyei választmányok megyei elnököket választanak, akik automatikusan tagjai lesznek az új elnökségnek. Hozzátette: a Fidesz Országos Elnöksége jelentősen bővül, így a jövőben húsz megyei (fővárosi) elnökből, az Országos Választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és négy alelnökből áll majd.

 

Orbán Viktor sorsa is eldől

A kongresszuson egy évre újra pártelnökké választhatják Orbán Viktort, aki várhatóan egyedüli jelölt lesz a posztra. Orbán Viktor 1993-2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke. Havasi Bertalan az alelnök-jelöltekre és a megyei elnökök személyére vonatkozó kérdésre jelezte: jelenleg a megyei küldöttgyűlések zajlanak, amelyeken megvitatják az új szervezeti felépítésről szóló javaslatot, a személyi javaslatokról mindezek után születhet majd döntés. 

Jelenleg a párt alelnökei: Kubatov Gábor, Németh Szilárd, Gál Kinga és Kósa Lajos.

A Fidesz kommunikációs igazgatója arról is beszámolt, hogy Orbán Viktor pártelnök az elmúlt időszakban több, a Fidesz megújítását szolgáló szakmai érdekvédelmi és munkacsoportot alapított. A Védvonal Czunyiné Bertalan Judit vezetésével már megalakult, megtörtént az önkormányzati kabinet újraalapítása, élén Navracsics Tibor volt szakminiszterrel és most zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése Vidoven Árpád irányításával – ismertette. Jelezte azt is: hamarosan létrejön a Fidesz Európa Klubja is, amin Bóka János, volt európai uniós ügyekért felelős miniszter dolgozik.

Havasi Bertalan elmondta: Orbán Viktor a Fidesz nemzetközi kapcsolatainak továbbépítésén is dolgozik. Június 17-18-án Brüsszelben tárgyal, ahol részt vesz a Patrióták pártcsalád EU-csúcs előtti egyeztetésén.

Orbán Viktor a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli kirendeltségén június 17-én délután nemzetközi sajtótájékoztatót is tart – közölte.

Orbán Viktor volt miniszterelnök a 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP vereségét, és a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó 2026-os országgyűlési választásokat követően adott első interjújában beszélt arról, hogy a jobboldali közösség teljes megújulására van szükség, mert lezárult egy politikai korszak. Közölte azt is: javasolni fogja, hogy hívják össze a párt tisztújító kongresszusát, ahol az elnökről és az alelnökökről is szavazni kell.

 

 

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