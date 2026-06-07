Orbán Viktor is üzent Sulyok Tamásnak – ezt önnek is látnia kell!

A szervezők szerint a kezdeményezés hátterében az a politikai nyomásgyakorlás áll, amely egyes állami vezetők lemondását sürgeti. A tüntetésen több közéleti szereplő is felszólalt, kiállva a közjogi méltóságok mellett, üzenve azt is, hogy a jövőben se engedjenek a rájuk nehezedő politikai nyomásnak. Az Origo is beszámolt az eseményről.

Veled vagyunk, Elnök úr!

– írta a posztjához Orbán Viktor.

Németh Balázs egy látványos videót is posztolt a tömegről