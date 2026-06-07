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Jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani! – ilyen volt a tüntetés a Sándor-palotánál

Ezt látnia kell!

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Orbán Viktor

Orbán Viktor is üzent Sulyok Tamásnak – ezt önnek is látnia kell!

45 perce
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Civil kezdeményezésre szimpátiatüntetést tartottak vasárnap délután a Sándor-palota előtt. A rendezvény Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Magyar Péter által lemondásra felszólított állami vezetők melletti kiállás miatt került megrendezésre. Ennek kapcsán üzent a közösségi oldalán Orbán Viktor is.
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Orbán ViktorSulyok Tamástüntetés

A szervezők szerint a kezdeményezés hátterében az a politikai nyomásgyakorlás áll, amely egyes állami vezetők lemondását sürgeti. A tüntetésen több közéleti szereplő is felszólalt, kiállva a közjogi méltóságok mellett, üzenve azt is, hogy a jövőben se engedjenek a rájuk nehezedő politikai nyomásnak. Az Origo is beszámolt az eseményről.

Veled vagyunk, Elnök úr! 

– írta a posztjához Orbán Viktor. 

Németh Balázs egy látványos videót is posztolt a tömegről

Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Galéria: Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett
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Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett

 

 

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