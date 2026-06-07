Orbán Viktor is üzent Sulyok Tamásnak – ezt önnek is látnia kell!

Civil kezdeményezésre szimpátiatüntetést tartottak vasárnap délután a Sándor-palota előtt. A rendezvény Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Magyar Péter által lemondásra felszólított állami vezetők melletti kiállás miatt került megrendezésre. Ennek kapcsán üzent a közösségi oldalán Orbán Viktor is.
A szervezők szerint a kezdeményezés hátterében az a politikai nyomásgyakorlás áll, amely egyes állami vezetők lemondását sürgeti. A tüntetésen több közéleti szereplő is felszólalt, kiállva a közjogi méltóságok mellett, üzenve azt is, hogy a jövőben se engedjenek a rájuk nehezedő politikai nyomásnak. Az Origo is beszámolt az eseményről.
Veled vagyunk, Elnök úr!
– írta a posztjához Orbán Viktor.
Németh Balázs egy látványos videót is posztolt a tömegről
Galéria: Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett
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Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett
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