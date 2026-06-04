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Orbán Viktor

Orbán Viktor megszólalt a szimpátiatüntetésről – fontos üzenet!

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Aki egyetért azzal, hogy a 141 mandátummal rendelkező új kormánynak nem árt, ha van némi alkotmányos gátja, megakadályozva a teljes és abszolút túlhatalmat, az június 7-én délután 16:00-tól a Sándor-palota előtt helyezzen el egy szál fehér virágot. Orbán Viktor ennek kapcsán röviden, egyértelműen üzent.
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Orbán ViktorSulyok Tamásállami vezetőkszimpátiatüntetés

„Én is támogatom. Mindennek van határa” – írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook-oldalán csütörtökön azzal kapcsolatban, hogy felhívást tettek közzé közéleti szereplők arra vonatkozóan, hogy aki szolidaritását fejezné ki az állami intézményvezetők mellett, vasárnap a Sándor-palotánál helyezzen el egy szál fehér virágot.

Szimpátiatüntetést szerveznek Sulyok Tamás és a lemondásra felszólított többi vezető mellett. Orbán Viktor is támogatja a szimpátiatüntetést., Szimpátiatüntetést szerveznek Sulyok Tamás és a lemondásra felszólított többi vezető mellett, szimpátiatüntetés, orbánviktor, sándorpalota,
Szimpátiatüntetést szerveznek Sulyok Tamás és a lemondásra felszólított többi vezető mellett. Orbán Viktor is támogatja a szimpátiatüntetést
Fotó: Facebook

Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból – annak ellenére, hogy mindegyiküket a magyar országgyűlés választotta meg legitim módon, olvasható a felhívásban.

Megszólalt Sulyok Tamás – egyenes választ küldött Magyar Péter fenyegetésére

Név szerint a fenyegetett hivatalok és vezetőik:

  • Köztársasági elnök – Dr. Sulyok Tamás
  • a Kúria elnöke – Dr. Varga Zs. Andrást
  • a legfőbb ügyész – Dr. Nagy Gábor Bálint
  • az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke – Dr. Windisch László
  • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke – Dr. Koltay András
  • az Alkotmánybíróság elnöke – Dr. Polt Péter
  • a Gazdasági Versenyhivatal elnöke (GVH) – Dr. Rigó Csaba Balázs
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke – Péterfalvi Attila.

Orbán Viktor is támogatja a szimpátiatüntetést

Ha egyetért azzal, hogy a 141 mandátummal rendelkező új kormánynak nem árt, ha van némi alkotmányos gátja, megakadályozva a teljes és abszolút túlhatalmat, akkor június 7-én (vasárnap) délután 16:00-tól a Sándor-palota előtt helyezzen el egy szál fehér virágot – olvasható a Facebook-esemény leírásában.

Fejezzük ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett.

Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP se lépett meg hasonlót – kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene!

 

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