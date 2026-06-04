Orbán Viktor megszólalt a szimpátiatüntetésről – fontos üzenet!

„Én is támogatom. Mindennek van határa” – írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook-oldalán csütörtökön azzal kapcsolatban, hogy felhívást tettek közzé közéleti szereplők arra vonatkozóan, hogy aki szolidaritását fejezné ki az állami intézményvezetők mellett, vasárnap a Sándor-palotánál helyezzen el egy szál fehér virágot.
Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból – annak ellenére, hogy mindegyiküket a magyar országgyűlés választotta meg legitim módon, olvasható a felhívásban.
Név szerint a fenyegetett hivatalok és vezetőik:
- Köztársasági elnök – Dr. Sulyok Tamás
- a Kúria elnöke – Dr. Varga Zs. Andrást
- a legfőbb ügyész – Dr. Nagy Gábor Bálint
- az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke – Dr. Windisch László
- a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke – Dr. Koltay András
- az Alkotmánybíróság elnöke – Dr. Polt Péter
- a Gazdasági Versenyhivatal elnöke (GVH) – Dr. Rigó Csaba Balázs
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke – Péterfalvi Attila.
Orbán Viktor is támogatja a szimpátiatüntetést
Ha egyetért azzal, hogy a 141 mandátummal rendelkező új kormánynak nem árt, ha van némi alkotmányos gátja, megakadályozva a teljes és abszolút túlhatalmat, akkor június 7-én (vasárnap) délután 16:00-tól a Sándor-palota előtt helyezzen el egy szál fehér virágot – olvasható a Facebook-esemény leírásában.
Fejezzük ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett.
Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP se lépett meg hasonlót – kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene!