Orbán Viktor megszólalt a szimpátiatüntetésről – fontos üzenet!

„Én is támogatom. Mindennek van határa” – írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook-oldalán csütörtökön azzal kapcsolatban, hogy felhívást tettek közzé közéleti szereplők arra vonatkozóan, hogy aki szolidaritását fejezné ki az állami intézményvezetők mellett, vasárnap a Sándor-palotánál helyezzen el egy szál fehér virágot.

Szimpátiatüntetést szerveznek Sulyok Tamás és a lemondásra felszólított többi vezető mellett. Orbán Viktor is támogatja a szimpátiatüntetést

Fotó: Facebook

Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból – annak ellenére, hogy mindegyiküket a magyar országgyűlés választotta meg legitim módon, olvasható a felhívásban.