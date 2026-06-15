Vége a találgatásnak, kiderült, Orbán Viktor ott lesz-e idén Tusványoson

Németh Zsolt bejelentette: Orbán Viktor idén sem szakítja meg a hagyományt, és beszédet mond a július 21. és 26. között megrendezendő 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen – számolt be az Index. Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának korábbi elnöke arról is beszélt, hogy az idei Tusványost a párbeszéd jegyében szervezik, ezért több kormányzati szereplőt is meghívtak, Magyar Péter részvétele ugyanakkor nem valószínű.

Orbán Viktor Fotó: Bach Máté

A választási vereséget követően sokáig kérdéses volt, hogy a korábbi miniszterelnök részt vesz-e a tusnádfürdői rendezvényen. A találgatásoknak Németh Zsolt vetett véget az M5 Kérdések Órája című műsorában, ahol megerősítette:

Orbán Viktor idén nyáron is felszólal a Bálványosi Szabadegyetemen.

A Fidesz országgyűlési képviselője a műsorban kifejtette: Orbán Vikror ezúttal is azt a szerepet tölti majd be, amelyet az elmúlt években megszokhattunk tőle, vagyis

értékeli az elmúlt időszak eseményeit és felvázolja, milyen kihívások és lehetőségek állnak a nemzeti oldal előtt.

Németh Zsolt azt is elmondta, hogy a szervezők több kormányzati szereplőt is meghívtak a rendezvényre. A meghívottak között említette Tarr Zoltán nemzetpolitikáért felelős minisztert, Heidl György államtitkárt és Kolla István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt. Hozzátette: egyelőre egyikük sem utasította vissza a meghívást, ugyanakkor végleges visszajelzés még nem érkezett.

Magyar Péter részvételét ugyanakkor kevéssé tartja valószínűnek.