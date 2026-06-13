Team Judit: különleges üzenetet küldött Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint a kormányzati működésben egyre több olyan jel mutatkozik, amely a megfélemlítésre, a nyomásgyakorlásra és a politikai ellenfelek ellehetetlenítésére épül. Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Orbán Viktor kongresszusi beszédében súlyos párhuzamot vont az ország és Varga Judit helyzete közt (Fotó: Horváth József György)

A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatom, hogy ma az ország Varga Judit.”

A kijelentéssel arra utalt, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter éveken át élt bántalmazó kapcsolatban volt férjével, Magyar Péterrel. A pártelnök úgy véli, ugyanazok a mintázatok figyelhetők meg a kormány és a magyar emberek viszonyában, amelyekről Varga Judit korábban a saját kapcsolatával összefüggésben beszélt.