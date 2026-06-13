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Orbán Viktor helyretette a vádaskodó Magyar Pétert – ezt mondta a migrációs paktumról

Orbán Viktor

Team Judit: különleges üzenetet küldött Orbán Viktor

47 perce
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Éles politikai üzenetet fogalmazott meg a Fidesz elnöke a párt tisztújító kongresszusán. Orbán Viktor szerint a jelenlegi kormány egyre inkább olyan viszonyt alakít ki az emberekkel, amelyet a bántalmazó kapcsolatok logikája jellemez.
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Orbán Viktorbántalmazó kapcsolatFidesz KongresszusmegfélemlítésVarga JuditMagyar Péter

Orbán Viktor szerint a kormányzati működésben egyre több olyan jel mutatkozik, amely a megfélemlítésre, a nyomásgyakorlásra és a politikai ellenfelek ellehetetlenítésére épül. Orbán Viktor úgy fogalmazott: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor kongresszusi beszédében súlyos párhuzamot vont az ország és Varga Judit helyzete közt (Fotó: Horváth József György)

A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatom, hogy ma az ország Varga Judit.” 

A kijelentéssel arra utalt, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter éveken át élt bántalmazó kapcsolatban volt férjével, Magyar Péterrel. A pártelnök úgy véli, ugyanazok a mintázatok figyelhetők meg a kormány és a magyar emberek viszonyában, amelyekről Varga Judit korábban a saját kapcsolatával összefüggésben beszélt. 

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A bejegyzés végén mindössze ennyit írt: 

Team Judit.”

Orbán Viktor ezzel nemcsak megerősítette a kongresszuson elhangzott üzenetét, hanem nyíltan közösséget is vállalt Varga Judittal.

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