Team Judit: különleges üzenetet küldött Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint a kormányzati működésben egyre több olyan jel mutatkozik, amely a megfélemlítésre, a nyomásgyakorlásra és a politikai ellenfelek ellehetetlenítésére épül. Orbán Viktor úgy fogalmazott:
A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatom, hogy ma az ország Varga Judit.”
A kijelentéssel arra utalt, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter éveken át élt bántalmazó kapcsolatban volt férjével, Magyar Péterrel. A pártelnök úgy véli, ugyanazok a mintázatok figyelhetők meg a kormány és a magyar emberek viszonyában, amelyekről Varga Judit korábban a saját kapcsolatával összefüggésben beszélt.
A bejegyzés végén mindössze ennyit írt:
Team Judit.”
Orbán Viktor ezzel nemcsak megerősítette a kongresszuson elhangzott üzenetét, hanem nyíltan közösséget is vállalt Varga Judittal.