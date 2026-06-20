Orbán Viktor: Magyarország kitűzte a fehér zászlót Brüsszel előtt

– Nagy bajok történtek Brüsszelben. Magyarország, amely jól harcolt eddig a magyar emberek érdekében jól harcoltunk most több ügyben is kitűzte a fehér zászlót, megadtuk magunkat – jelentette ki a Hír TV-nek adott interjújában Orbán Viktor leköszönt miniszterelnök, a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor keményen beleállt a Tisza-kormány uniós politikájába (Forrás: Facebook)

Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, Június 12-től hatályba lépett az Európai Unió új menekültügyi és migrációs rendszere. A migrációs paktum szerint Magyarországnak több ezer menedékkérő befogadására alkalmas infrastruktúrát kell kiépítenie és fenntartania.

Megadtuk magunkat magunkat migrációs ügyben, meg kellet volna mondani, hogy a migrációs paktumot nem fogjuk végrehajtani, ha a fene fenét eszik akkor sem

– mutatott rá Orbán Viktor. A Fidesz elnöke felhívta a figyelmet arra is, a Magyar Péter vezette kormány az ukrán-orosz háború kapcsán kitűzte a fehér zászlót a semlegesség ügyében is. – Beálltunk a háborúpárti ukrán támogató országok közé, ez nagyon nagy baj és végül le mondtunk pénzről is – hangsúlyozta.

Emlékeztetett arra is, az unió hatalmas pénzekkel tartozik Magyarországnak: „nem csak azzal, amit még nem fizetett ki, hanem van ott 2 milliárd euró, amit nem akarnak odaadni határidő elmulasztásával hivatkozva.” Hangsúlyozta: vissza kell adniuk azt a büntetést is, amit naponta 1 millió euró formájában fizettünk ki azért mert nem engedtük be a migránsokat.

Az uniónak rendeznie kell a tározását Magyarország felé, addig nem szabad beleegyezni a következő hét éves költségvetésbe, amíg minden fillérünket vissza nem kapjuk

– jelentette ki.