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Orbán Viktor

Orbán Viktor egyetlen perc alatt tette helyre a vádaskodó tiszásokat

1 órája
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„Semmi alapja a tiszás rágalomhadjáratnak, mi hűek maradtunk az eskünkhöz” – erről beszélt a volt miniszterelnök a Fidesz tisztújító kongresszusán szombaton. Orbán Viktor szerint a Tisza Párt kézzel-lábbal igyekszik gyűlöletet kelteni a korábbi kormánnyal szemben, azonban a vádak rendre hamisnak bizonyulnak.
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Orbán ViktorFideszTisza-kormányMagyar Péter

Orbán Viktor kiemelte, hogy a Tisza-kormány minden erejével azon van, hogy megleckéztessen mindenkit, aki az elmúlt 16 évben együttműködött a Fidesz-KDNP kormányokkal. A pártelnök szerint azonban a vádaskodások alaptalanok, azokat bizonyítani nem tudják.

Orbán Viktor reagált a Tisza Párt vádaskodásaira (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor reagált a Tisza Párt vádaskodásaira (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor: Minden kormányom törvénytisztelő kormány volt

A pártelnök világossá tette, hogy a Fidesz-KDNP kormány minden jogszabályt betartott és betartatott. Arra kért mindenkit, hogy ne higgyen a tiszás gyűlöletkeltésnek. 

Mindenki bűnös, akire rámutatnak. Bizonyítani persze nem tudják, ezért rágalmaznak, sugalmaznak és sejtetnek. Van, aki felül a rágalomhadjáratnak. Nincs rá semmi okotok. Nyugodjatok meg. Hűek maradtunk az eskünkhöz

– fogalmazott Orbán Viktor.

 

 

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