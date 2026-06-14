Orbán Viktor egyetlen perc alatt tette helyre a vádaskodó tiszásokat

Orbán Viktor kiemelte, hogy a Tisza-kormány minden erejével azon van, hogy megleckéztessen mindenkit, aki az elmúlt 16 évben együttműködött a Fidesz-KDNP kormányokkal. A pártelnök szerint azonban a vádaskodások alaptalanok, azokat bizonyítani nem tudják.

Orbán Viktor reagált a Tisza Párt vádaskodásaira (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor: Minden kormányom törvénytisztelő kormány volt

A pártelnök világossá tette, hogy a Fidesz-KDNP kormány minden jogszabályt betartott és betartatott. Arra kért mindenkit, hogy ne higgyen a tiszás gyűlöletkeltésnek.

Mindenki bűnös, akire rámutatnak. Bizonyítani persze nem tudják, ezért rágalmaznak, sugalmaznak és sejtetnek. Van, aki felül a rágalomhadjáratnak. Nincs rá semmi okotok. Nyugodjatok meg. Hűek maradtunk az eskünkhöz

– fogalmazott Orbán Viktor.