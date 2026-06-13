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Orbán Viktor szerint ezek voltak a választási vereség okai – itt a teljes lista

16 perce
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Tíz pontban foglalta össze a Fidesz elnöke az április vereség okát. Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusán a kampányhibáktól kezdve a digitális térben elszenvedett lemaradáson át a gazdasági környezet hatásáig számos tényezőt megnevezett.
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Orbán ViktorVálasztás 2026tisztújító kongresszus

A választást értékelő dokumentum első szava a köszöneté, mivel önkénteseik és aktivistáik fantasztikus munkát végeztek – többek között erről is beszélt Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusán. A leköszönt miniszterelnök hangsúlyozta: többen dolgoztak ezen az elvesztett választáson, mint a megelőző győzedelmes kampányokban. A pártelnök közölte, hogy a mai értékelés csak az utolsó négy évet taglalja. 

Orbán Viktor tíz pontban elemezte a Fidesz választási vereségét (Fotó: Fischer Zoltán)
Orbán Viktor tíz pontban elemezte a Fidesz választási vereségét (Fotó: Fischer Zoltán)

Ezután beszédében ismertette azt a tízpontos dokumentumot, amely a Fidesz értékelése szerint az áprilisi választási vereség legfontosabb okait foglalja össze.

  1. A Fidesz választási üzenete nem működött megfelelően.
  2. A párt végig győzelemre készült, ezért nem érzékelte megfelelően az ellenfél előnyét, és nem hajtott végre időben stratégiai váltást.
  3. Hibásnak bizonyult az a feltételezés, hogy a választási részvétel nem haladja meg a korábbi rekordokat.
  4. Téves volt az a várakozás is, hogy a Fidesz személyes mozgósító rendszere hatékonyabb lesz az ellenzékénél.
  5. A kormánypárt nem tudta megfelelően semlegesíteni az ellenfél korrupciós vádjait.
  6. A digitális térben „katasztrofális vereséget” szenvedtek. Orbán Viktor szerint technológiában és tartalomgyártásban is lemaradtak, a fiatal választók megszólításában pedig alulmaradtak. A pártelnök ezt személyes kudarcának is nevezte.
  7. A közösségi média algoritmusai szerinte látványosan előnyben részesítették a kormányváltást támogató tartalmakat. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a külföldről vezérelt algoritmusok „az abszurditást súroló mértékben” segítették az ellenzéket.
  8. Az ellenfél sikeresen semlegesítette a háborús veszélyekről szóló kormánypárti üzeneteket.
  9. A háború és a brüsszeli szankciók blokkolták a gazdasági növekedést. Orbán Viktor szerint a kormány nem tudott olyan politikát kialakítani, amely a kedvezőtlen nemzetközi környezet ellenére is érzékelhető gazdasági növekedést eredményezett volna.
  10. A Fidesz nem tett olyan gazdasági és szociális ígéreteket, amelyekről tudta, hogy teljesíthetetlenek. A pártelnök szerint ezzel szemben az ellenzék 1213 ígéretet tett, mintegy 6000 milliárd forint értékben, amelyek jelentős részét nem tartja megvalósíthatónak.

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