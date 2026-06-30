Orbán Viktor letartóztatását is követelik – minden, amit tudni kell az ukrán aranykonvoj ügyéről

Nagy port kavart a magyar közéletben az ukrán aranykonvoj körül kialakult botrány, főleg azóta, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hétfőn gyanúsítottként hallgatta ki Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt vezetőjét. A Magyar Nemzet cikkében összeszedte, mit lehet eddig tudni a hatalmas politikai botrányt kirobbantó, több szálon futó bűnügyről.

Mint ismeretes, a TEK március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt elfogott. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság szerint

csak idén több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A tanúként kihallgatott hét ukránt később kiutasították Magyarországról, és Záhonynál átadták az ukrán hatóságoknak. A NAV videót is közzétett, amelyen a pénzszállításokat felügyelő volt ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy egy benzinkút mosdójában iratokat hamisít. A TEK által lefoglalt pénzt hatósági letétbe helyezték, majd a Tisza győzelme után, még a Fidesz ügyvezető kormányának idején visszaadták Ukrajnának.

Az ügyben pénzmosás gyanúja mellett jogtalan fogvatartás miatt is nyomozás indult, miután az ukránok jogi képviseletét ellátó Horváth Ügyvédi Iroda feljelentést tett. Az eljárás során szakmai vita alakult ki az ügyészségen: míg a Legfőbb Ügyészség egyes magasabb beosztású személyek gyanúsítotti kihallgatását is indokoltnak tartotta, a nyomozó ügyészség más ütemezést követett. A konfliktus nyomán lemondott Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője.

Kihallgatták Hajdu Jánost, a TEK egykori vezetőjét

Hétfőn hétrendbeli, sanyargatással elkövetett jogellenes fogvatartás gyanújával gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost, a TEK volt vezetőjét, a Fidesz biztonsági igazgatóját. A gyanú szerint utasítására az ukrán tanúkat bilincsben, kámzsával a fejükön szállították a TEK bázisára, ahol legalább kilenc órán át tartották fogva őket jogalap nélkül. Hajdu vallomást tett, panaszt nyújtott be a gyanúsítás ellen, tagadta a bűncselekményt, és szabadlábon védekezhet, mivel az ügyészség nem látta indokoltnak a letartóztatását.