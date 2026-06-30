Orbán Viktor letartóztatását is követelik – minden, amit tudni kell az ukrán aranykonvoj ügyéről

Nagy port kavart a magyar közéletben az ukrán aranykonvoj körül kialakult botrány, főleg azóta, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hétfőn gyanúsítottként hallgatta ki Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt vezetőjét. A Magyar Nemzet cikkében összeszedte, mit lehet eddig tudni a hatalmas politikai botrányt kirobbantó, több szálon futó bűnügyről.
Mint ismeretes, a TEK március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt elfogott. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság szerint
csak idén több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.
A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A tanúként kihallgatott hét ukránt később kiutasították Magyarországról, és Záhonynál átadták az ukrán hatóságoknak. A NAV videót is közzétett, amelyen a pénzszállításokat felügyelő volt ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy egy benzinkút mosdójában iratokat hamisít. A TEK által lefoglalt pénzt hatósági letétbe helyezték, majd a Tisza győzelme után, még a Fidesz ügyvezető kormányának idején visszaadták Ukrajnának.
Az ügyben pénzmosás gyanúja mellett jogtalan fogvatartás miatt is nyomozás indult, miután az ukránok jogi képviseletét ellátó Horváth Ügyvédi Iroda feljelentést tett. Az eljárás során szakmai vita alakult ki az ügyészségen: míg a Legfőbb Ügyészség egyes magasabb beosztású személyek gyanúsítotti kihallgatását is indokoltnak tartotta, a nyomozó ügyészség más ütemezést követett. A konfliktus nyomán lemondott Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője.
Kihallgatták Hajdu Jánost, a TEK egykori vezetőjét
Hétfőn hétrendbeli, sanyargatással elkövetett jogellenes fogvatartás gyanújával gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost, a TEK volt vezetőjét, a Fidesz biztonsági igazgatóját. A gyanú szerint utasítására az ukrán tanúkat bilincsben, kámzsával a fejükön szállították a TEK bázisára, ahol legalább kilenc órán át tartották fogva őket jogalap nélkül. Hajdu vallomást tett, panaszt nyújtott be a gyanúsítás ellen, tagadta a bűncselekményt, és szabadlábon védekezhet, mivel az ügyészség nem látta indokoltnak a letartóztatását.
A Telex kedden arról írt, az ügyészek átvizsgálják Hajdu telefonját, mert az ügyben született tanúvallomások alapján felmerült, hogy azokban az órákban, amikor az ukránokat a TEK épületében tartották fogva, Hajdu többször beszélt telefonon Orbán Viktorral. A portál információi szerint Orbán nem tartózkodott a TEK objektumában akkor, amikor az ukránokat odavitték és kihallgatták.
Orbán Viktor szerint tiszás politikai leszámolás történt
A hírportál szerint a kormányfő aznap ugyan valóban járt az épületben, de még a reggeli órákban, és teljesen más ügy miatt. A gyanúsítás hírére Orbán Viktor Facebook-posztában állt ki Hajdu János mellett. Szerinte tiszás politikai leszámolás történt.
Még Hajdu meggyanúsítása előtt a 444 portálon közzétettek egy állítólagos, a hatóság által eddig nem cáfolt ügyészségi iratot. Abban az áll, az ügyben a lényegi döntést meghozó személyek:
Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatója és Demeter Tamás a NAV volt bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese. Farkas Örssel és Hajdu Jánossal kapcsolatban megemlítették, hogy az ő „gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt“.
Utóbbit hétfőn ki is hallgatták gyanúsítottként. Miután a 444-en megjelent az irat, Magyar Péter példátlan módon megfenyegette a legfőbb ügyészt, hogy részletesen számoljon be az ügyről, ellenkező esetben le kell mondania.
Ezek után az ukránok jogi képviselője azt kérte az ügyészségtől, hogy kezdeményezze az állítólagos ügyészi iratban szereplő személyek – köztük Orbán Viktor – letartóztatását.
Folytatódik a jogi huzavona
Miután ez nem történt meg, és Hajdu János is szabadlábon védekezhet, Horváth Lóránt a Facebookon azt írta: ezzel „sínre tették a nyomozást”, vagyis szerinte így az ügy nem jut el a magasabb szintekig.
Az ügyészség ugyanakkor közölte, hogy a letartóztatás törvényi feltételei nem álltak fenn, ezért nem kezdeményezett kényszerintézkedést. Horváth ezt követően azt állította, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészsége alatt nem derül ki az igazság.
Az ukránokat képviselő ügyvédi iroda vezetője, Laczó Adrienn kedden az Indexnek megerősítette: továbbra is ragaszkodnak Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs volt államtitkár és Demeter Tamás, a NAV volt bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese gyanúsítotti kihallgatásához, mert álláspontjuk szerint nem kizárólag a TEK volt főigazgatója vonható felelősségre.
Nem minden hős visel TEK-es egyenruhát. Álljunk ki Hajdu János mellett! Köszönjük, amit eddig is Magyarországért tettél!
– ezzel a szöveggel tett ki egy montázsvideót TEK-es akciókról Orbán Viktor a keddi események után.