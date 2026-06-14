Megszólalt Orbán Viktor: egyértelmű üzenetet küldött a Fidesz-szavazóknak

„Mi soha, de soha nem adjuk fel” – írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, utalva a tegnapi tisztújító kongresszuson elhangzott beszédére, amelyben ígéretet tett arra, hogy a Fidesz a végsőkig ki fog tartani.
Kezdjük a végén: nem adom fel, soha, soha soha, sohasem adom fel
– fogalmazott Orbán Viktor a párt kongresszusán tartott beszédében. A Fidesz elnöke a szombati esemény kulisszák mögötti eseményeiről is megosztott néhány pillanatot, videójából kiderül, hogy a volt miniszterelnök újult erővel vág bele az előtte álló időszakba és feladatokba, feladni pedig semmiképp sem fogja. Beszédében tisztázta:
ő kuruc, és csak a nemzeti politika érdekli, sem pénz, sem pozíciók, sem a nemzetközi elismerés nem csábítja.
A volt miniszterelnök megköszönve a bizalmat arra is kitért szombaton, hogy soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. Mint fogalmazott, azt is tudja, hogy a Fidesz élén, hasonlóan a parlamenti frakcióhoz, meg kell történnie a nemzedékváltásnak.