Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Megszólalt Orbán Viktor: egyértelmű üzenetet küldött a Fidesz-szavazóknak

Foci-vb 2026

Nem kegyelmeztek a németek, de a vb-újoncnak is van oka az örömre | Élő foci-vb hírfolyam

orbán viktor

Megszólalt Orbán Viktor: egyértelmű üzenetet küldött a Fidesz-szavazóknak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A miniszterelnök újabb bejegyzéssel jelentkezett, és megerősítette, nem adja fel a harcot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorfideszminiszterelnök

„Mi soha, de soha nem adjuk fel” – írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, utalva a tegnapi tisztújító kongresszuson elhangzott beszédére, amelyben ígéretet tett arra, hogy a Fidesz a végsőkig ki fog tartani.

Orbán Viktor a Fidesz elnöke beszédet mond a kormánypárt 32. tisztújító kongresszusának színpadán, a háttérben nemzeti zászlók sorfalával, 2026. június 13-án
Fotó: Fischer Zoltán  / Fischer Zoltán 

Kezdjük a végén: nem adom fel, soha, soha soha, sohasem adom fel

 – fogalmazott Orbán Viktor a párt kongresszusán tartott beszédében. A Fidesz elnöke a szombati esemény kulisszák mögötti eseményeiről is megosztott néhány pillanatot, videójából kiderül, hogy a volt miniszterelnök újult erővel vág bele az előtte álló időszakba és feladatokba, feladni pedig semmiképp sem fogja. Beszédében tisztázta:

ő kuruc, és csak a nemzeti politika érdekli, sem pénz, sem pozíciók, sem a nemzetközi elismerés nem csábítja.

A volt miniszterelnök megköszönve a bizalmat arra is kitért szombaton, hogy soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. Mint fogalmazott, azt is tudja, hogy a Fidesz élén, hasonlóan a parlamenti frakcióhoz, meg kell történnie a nemzedékváltásnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!