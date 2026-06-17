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Orbán Viktor

Orbán Viktor válaszolt Bige László megkeresésére

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A baloldali milliárdos nyílt levélben támadta meg a Fidesz elnökét, aki reagált a neki címzett sorokra. Orbán Viktor hétfői interjújában megemlítette a Tisza Pártot támogató baloldali oligarchákat, akik közül Bige László néven is nevezte – olvasható a Magyar Nemzeten.
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Orbán ViktorTisza PártoligarchákBige LászlóMagyar Péter

A virtuális térben zajló szócsata Orbán Viktor hétfői interjújával kezdődött. A volt kormányfő kritikával illette a Tisza Párthoz köthető nagyvállalkozókat, többek közt Bige Lászlót – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor válaszolt Bige Lászlónak
Orbán Viktor válaszolt Bige Lászlónak Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

A tiszás milliárdos ezért egy nyílt levelet írt Orbán Viktornak címezve.

A Nitrogénművek tulajdonosa levelében hosszasan sorolta a törvénytelenségeket, amelyeket szerinte elkövetett ellene Orbán Viktor és kormánya. Ezeket szerinte azért csinálták, mert meg akarták szerezni a vagyonát. 

A nyílt levélből kiderül, hogy több kártérítési pert is el akar indítani az őt és cégét ért sérelmek miatt. A nagyvállalkozó közölte azt is, a magyar társadalomnak a következő adminisztrációval szemben a minimum elvárása a jogállamiság helyreállítása „a tolvajok törvény szerinti maradéktalan elszámoltatása”.

Kedves Bige László! Olvastam nyílt levélnek álcázott fizetett hirdetését az egyik tiszás pártlapban (még nem a Mandinerben). Megértettem, hogy nehéz az oligarchák élete, azt is megértettem, hogy tiszás oligarchák zászlóvivőjeként most könnyebb életben reménykedik. Sok sikert kívánok!”

 – reagált a Fidesz elnöke.

 

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