Orbán Viktor válaszolt Bige László megkeresésére

A virtuális térben zajló szócsata Orbán Viktor hétfői interjújával kezdődött. A volt kormányfő kritikával illette a Tisza Párthoz köthető nagyvállalkozókat, többek közt Bige Lászlót – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor válaszolt Bige Lászlónak Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A tiszás milliárdos ezért egy nyílt levelet írt Orbán Viktornak címezve.

A Nitrogénművek tulajdonosa levelében hosszasan sorolta a törvénytelenségeket, amelyeket szerinte elkövetett ellene Orbán Viktor és kormánya. Ezeket szerinte azért csinálták, mert meg akarták szerezni a vagyonát.

A nyílt levélből kiderül, hogy több kártérítési pert is el akar indítani az őt és cégét ért sérelmek miatt. A nagyvállalkozó közölte azt is, a magyar társadalomnak a következő adminisztrációval szemben a minimum elvárása a jogállamiság helyreállítása „a tolvajok törvény szerinti maradéktalan elszámoltatása”.

Kedves Bige László! Olvastam nyílt levélnek álcázott fizetett hirdetését az egyik tiszás pártlapban (még nem a Mandinerben). Megértettem, hogy nehéz az oligarchák élete, azt is megértettem, hogy tiszás oligarchák zászlóvivőjeként most könnyebb életben reménykedik. Sok sikert kívánok!”

– reagált a Fidesz elnöke.