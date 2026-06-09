Záró vagyonnyilatkozatot tett Orbán Viktor – kiderült, milyen vagyonnal zárja a parlamenti ciklust

Orbán Viktor esetében záró vagyonnyilatkozat készült, mivel a választási eredmény után nem vette fel országgyűlési mandátumát – számolt be a Magyar Nemzet. A dokumentum szerint a volt miniszterelnök továbbra is tulajdonosa budapesti, XII. kerületi ingatlanának, valamint a felcsúti családi háznak is, amelynek kizárólagos tulajdonjogával rendelkezik. A nyilatkozatból az is kiderül, hogy Orbán Viktor és felesége megtakarításai a korábbi, februári állapothoz képest növekedtek: a számlakövetelés mintegy 5,065 millió forintról 9,1 millió forintra emelkedett. A volt kormányfő a dokumentumban nem tüntetett fel új jövedelmi forrást a korábbi miniszterelnöki és országgyűlési képviselői fizetésen túl, és továbbra is díjazás nélkül látja el pártelnöki feladatait.

Orbán Viktor elkészítette záró vagyonnyilatkozatát (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor vagyonnyilatkozatából minden kiderült

A friss vagyonnyilatkozatok politikai szempontból is éles különbségeket mutatnak. Miközben Orbán Viktor egyszerű, átlátható vagyoni helyzetet rögzít, addig a Tisza-kormány szereplői esetében több jelentős vagyonelem is feltűnik a nyilvánosságra került dokumentumokban.

A beszámolók szerint a tiszások nem szűkölködnek: Magyar Péter esetében több nagy értékű ingatlan és ingóság is szerepel, míg Orbán Anita közel 240 millió forintos megtakarítást tüntetett fel. Mindez azonban semmi Kapitány István elképesztő vagyonához képest.