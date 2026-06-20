Orbán Viktor nem finomkodott, elmondta a véleményét a Zsolti bácsi ügyről

Gyalázatos provokáció, propagandisztikus műbalhé – így jellemezte Orbán Viktor a baloldal által felkarolt Zsolti bácsi ügyet. A Hír TV-nek adott interjújában a Fidesz elnöke rámutatott: embereket gyanúsítottak meg politikai célból becsületsértő módon és most már az is tudható, hogy pénzért. Szerinte az, hogy egy nemzetközi eszkort-fiút használnak fel arra pénzért, hogy becsületes emberekről becstelen dolgokat terjesszen, felháborító.

Orbán Viktor is elmondta a véleményét a Zsolti bácsi ügyről (Forrás: Facebook)

A becsületükben megsértett emberek bocsánatkérést kell hogy kapjanak és elégtételt is. Ilyen nincs, ez elfogadhatatlan.

– jelentette ki, hozzátéve: az ügyben Magyar Péter miniszterelnöktől nem várható igazából semmi, mert mióta hivatalban van, még egy miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt. – Miért pont most lenne? – mutatott rá kérdésével Orbán Viktor.

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Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, egyre szövevényesebb és egyre több kérdést vet fel a Zsolti bácsi ügy: emlékezetes, Bangó Sándor, a Szőlő utcai javítóintézet egykori lakója még májusban azt állította, hogy felfedi a hatóságok előtt annak a „Zsolti-bácsinak” a kilétét, akivel szerinte szexuális kapcsolata volt az intézetben. Kedden azonban új részletek derültek ki az üggyel kapcsolatban, amelyek teljesen felkavarták az állóvizet.

Kiss Márió, a Szőlő utcai intézet egykori nevelője ugyanis arról számolt be Pócs János Youtube-csatornáján, hogy bizonyítékokkal tudja alátámasztani: Magyar Márton, a Kontroll főszerkesztője négymillió forintot ajánlott Bangó Sándornak azért, hogy hazudjon, és a nem létező „Zsolti bácsiról" beszéljen. Hozzá kell tenni ugyanakkor, a hanganyag hitelességét ugyanakkor az érintett vitatja, állítása szerint az mesterséges intelligencia segítségével készült. Magyar Márton pedig azt állítja: sem ő, sem a portál munkatársai nem fizettek az interjúért.

Csütörtökön egy másik kulcsszereplő, Füssy Angéla, Bangó Sándor mentora is megszólalt, aki egy interjúban többször és határozottan megerősítette, hogy Bangó Sándornak a Kontroll interjúért cserébe „a csillagokat is leígérték az égről” és állítása szerint az interjút követően Bangó Sándor sok pénzt kapott a Kontrolltól. Ezután még az is kiderült, hogy Sanyika korábban Dubajban dolgozott prostituáltként, erről ő maga beszélt.