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Orbán Viktor

Hatalmas taps fogadta Orbán Viktort Bécsben

19 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Az osztrák Szabadságpárt 1955-ös alapításának évfordulóját ünneplik a hétvégén. Ebből az alkalomból számos patrióta vezetőt hívtak meg az osztrák fővárosba, ahol többek között Orbán Viktor is beszédet tartott.
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Orbán ViktorGeert WildersPatrióták EurópáértHerbert KicklAlice Weidel

Régóta szoros kapcsolatban van az Orbán Viktor vezette Fidesz és a Herbert Kickl féle Szabadságpárt, hiszen 2024 nyarán közösen hívták életre a Patrióták Európáért szövetséget.

Orbán Viktort még mindig népszerű
Orbán Viktort még mindig népszerű Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Az osztrák pártelnök a Szabadságpárt 70 éves fennállásának megünneplésére, Alice Weidel, a német jobboldali AfD elnökét, és Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetőjét is meghívta.

A bécsi eseményen beszédet tartó Orbán Viktort hatalmas tapsvihar fogadta.

 

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