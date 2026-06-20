Hatalmas taps fogadta Orbán Viktort Bécsben

Régóta szoros kapcsolatban van az Orbán Viktor vezette Fidesz és a Herbert Kickl féle Szabadságpárt, hiszen 2024 nyarán közösen hívták életre a Patrióták Európáért szövetséget.

Orbán Viktort még mindig népszerű Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az osztrák pártelnök a Szabadságpárt 70 éves fennállásának megünneplésére, Alice Weidel, a német jobboldali AfD elnökét, és Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetőjét is meghívta.