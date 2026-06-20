Hatalmas taps fogadta Orbán Viktort Bécsben

Az osztrák Szabadságpárt 1955-ös alapításának évfordulóját ünneplik a hétvégén. Ebből az alkalomból számos patrióta vezetőt hívtak meg az osztrák fővárosba, ahol többek között Orbán Viktor is beszédet tartott.
Régóta szoros kapcsolatban van az Orbán Viktor vezette Fidesz és a Herbert Kickl féle Szabadságpárt, hiszen 2024 nyarán közösen hívták életre a Patrióták Európáért szövetséget.
Az osztrák pártelnök a Szabadságpárt 70 éves fennállásának megünneplésére, Alice Weidel, a német jobboldali AfD elnökét, és Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetőjét is meghívta.
A bécsi eseményen beszédet tartó Orbán Viktort hatalmas tapsvihar fogadta.
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