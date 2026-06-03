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Őrsi Gergely

Őrizetbe vehették Őrsi Gergelyt az óbudai vesztegetési botrány miatt zajló nyomozás során

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Sajtóhírek szerint őrizetbe vehették Őrsi Gergelyt, a II. kerület polgármesterét az óbudai vesztegetési botrány miatt zajló nyomozásban. Németh Balázs arról számolt be, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség kedden több helyszínen – köztük a II. kerületi polgármesteri hivatalban és Őrsi Gergely lakóhelyén – házkutatást tartott, ennek nyomán a polgármestert őrizetbe vehették.
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Őrsi Gergelykorrupciós ügyTisza Pártnyomozásőrizetbe vételnémeth balázs

Németh Balázs Facebook-bejegyzése szerint a sajtóban megjelent információk alapján Őrsi Gergelyt, a II. kerület polgármesterét is őrizetbe vehették az óbudai vesztegetési botrány miatt zajló nyomozás során. A Központi Nyomozó Főügyészség kedden házkutatást tartott a II. kerületi polgármesteri hivatalban és a politikus lakóhelyén is.

Őrsi Gergely, a korrupciógyanús ügy érintettje, valamint Koncz Áron, a Tisza Párt országgyűlési képviselője (Forrás: Facebook/Németh Balázs)
Őrsi Gergely, a korrupciógyanús ügy érintettje, valamint Koncz Áron, a Tisza Párt országgyűlési képviselője (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

Őrsi Gergely az egyetlen hivatalban lévő kerületi polgármester az ügyben

A bejegyzés szerint Őrsi Gergelyt a II. kerület lakói 2024 nyara óta nyíltan tiszás politikusként emlegetik. Korábban MSZP-s színekben nyerte el a polgármesteri mandátumot 2019-ben, ám a Tisza Párt 2024-es megalakulása és az önkormányzati választáson elért eredménye után kilépett a szocialista pártból. Az idei országgyűlési kampányban pedig kifejezetten arra kérte a választókat, hogy a választókerületben induló tiszás jelöltet támogassák – az erről szóló Facebook-bejegyzése ma is elérhető.

Korábban már beszámoltunk az óbudai korrupciós ügy részleteiről, amely már több fővárosi kerületre is kiterjedt. A nyomozás során házkutatást tartottak a II. és XV. kerületi polgármesteri hivatalnál is, több embert előállítottak kihallgatásra.

Németh Balázs posztjában hangsúlyozza: 

a Fidesz elvárja, hogy a hatóságok az eljárást minden esetben pártatlanul, a jogszabályok alapján folytassák le.

 

Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a tetteiért. A jogerős ítélet megszületéséig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme” 

– tette hozzá.

Fővárosi polgármestert és egy volt MSZP-s képviselőt is előállítottak az óbudai korrupciós ügyben
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