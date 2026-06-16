Független sajtó emlegetése egy volt RTL-es államtitkártól? Mintha egy farkas elmélkedne az őzek jogairól

A médiatörvény hétfői vitája során is ment az adok-kapok az Országgyűlésben. A független közmédia kialakítása sajátos értelmezést kapott Magyar Péternél és a Tisza Pártnál. A fideszes Szűcs Gábor azonban emlékeztetett a miniszterelnök választás előtti fenyegetőzéseire.
„Jó hallani, amikor egy volt RTL-es államtitkár beszél a független sajtóról. Annyira hiteles, mintha egy farkas elmélkedne az őzek jogairól” – jegyezte meg Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője a médiatörvény vitája során az Országgyűlés hétfői ülésnapján.
A független sajtóhoz Magyar Péter-i úton nem lehet eljutni
A politikus hozzátette, abban bízik, hogy a sajtószabadság megteremtéséhez sem, vagy legalábbis ahhoz nem a Magyar Péter-i úton terveznek eljutni,
aki 68 nappal a választás előtt az ATV bezárásán elmélkedett, és azt mondta, hogy a Hír TV dolgozóit a Dunába lökné
Hangfelvétel van róla, nem én találtam ki. Működő és emberséges Magyarország” – hívta fel a figyelmet Szűcs Gábor.
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