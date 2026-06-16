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országgyűlés

Független sajtó emlegetése egy volt RTL-es államtitkártól? Mintha egy farkas elmélkedne az őzek jogairól

2 órája
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A médiatörvény hétfői vitája során is ment az adok-kapok az Országgyűlésben. A független közmédia kialakítása sajátos értelmezést kapott Magyar Péternél és a Tisza Pártnál. A fideszes Szűcs Gábor azonban emlékeztetett a miniszterelnök választás előtti fenyegetőzéseire.
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Jó hallani, amikor egy volt RTL-es államtitkár beszél a független sajtóról. Annyira hiteles, mintha egy farkas elmélkedne az őzek jogairól – jegyezte meg Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője a médiatörvény vitája során az Országgyűlés hétfői ülésnapján.

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Szűcs Gábor: A független sajtóhoz Magyar Péteri úton nem lehet eljutni (Forrás: Facebook/Szűcs Gábor)

A független sajtóhoz Magyar Péter-i úton nem lehet eljutni

A politikus hozzátette, abban bízik, hogy a sajtószabadság megteremtéséhez sem, vagy legalábbis ahhoz nem a Magyar Péter-i úton terveznek eljutni,

aki 68 nappal a választás előtt az ATV bezárásán elmélkedett, és azt mondta, hogy a Hír TV dolgozóit a Dunába lökné

Hangfelvétel van róla, nem én találtam ki. Működő és emberséges Magyarország” – hívta fel a figyelmet Szűcs Gábor.

 

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