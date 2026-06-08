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Országgyűlés

Ma szavaz az Országgyűlés a képviselői fizetések csökkentéséről

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Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek, végrehajtások felfüggesztéséről dönthet az Országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján. A napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal.
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Országgyűlésfizetéscsökkentésországgyűlési képviselő

Az Országgyűlés dönt továbbá a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről – számolt be a Hirado.hu. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjairól – amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét javasolta – később döntenek.

Fontos kérdésekről dönt az Országgyűlés hétfőn (Fotó: Polyák Attila)
Fontos kérdésekről dönt az Országgyűlés hétfőn (Fotó: Polyák Attila)

Fontos kérdésekről dönt az Országgyűlés hétfőn

A házszabálytól eltérve tárgyalják és a nap folyamán szavaznak is a képviselők az Országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról.

A Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea és frakciótársa, Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés

 az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40 százalékkal csökkenhet.

Ugyancsak vita lesz, majd határozathozatal a Hantosi István és Melléthei-Barna Márton (Tisza Párt) által benyújtott, az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatról. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja.

Megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd a képviselők fél órában kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak.

 

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