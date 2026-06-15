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országgyűlés

A lex Orbánról szavazhat az Országgyűlés, jöhet a Tisza első jogalkotás-bántalmazási ügye

35 perce
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A Parlamentben kétnapos ülés következik. Az Országgyűlés törvényalkotási cunamira készül, olyan fontos kérdéseket próbálnak meg a jog útján rendezni, mint az alaptörvény módosításának ügye, amelyben mindenképpen felmerül a lex Orbán kapcsán a visszamenőleges hatályú intézkedés problémája. Magyar Péter folytatja az abszolút filmszínházat, ismét felszólal napirend előtt.
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Két napra ül össze az Országgyűlés, a következő napokban a legnagyobb figyelem az alaptörvény módosítására irányulhat. A Tisza-kormány előterjesztésének értelmében nyolc évben korlátoznák a miniszterelnöki tisztség maximális időtartamát – írta a Magyar Nemzet hétfőn.

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Magyar Péter miniszterelnök felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén, 2026. június 8-án. (Fotó: Polyák Attila)
Fotó: Polyák Attila

A lap hozzátette, ezzel az is kiderül, hogy legfeljebb mennyi évig maradhat hatalomban Magyar Péter. Ahogyan korábban a témában megírtuk, az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány, törvénycunami következik, a következő témákban várható vita és szavazás hétfőn és kedden:

  • az Alaptörvény 16. módosítása, amelyben nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki mandátum idejét, a közérdekű alapítványok ügyét rendeznék és a Szuverenitásvédelmi Hivatalt megszüntetnék,
  • Toroczkai László mentelmi ügye,
  • végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítása,
  • a házszabály egyes rendelkezéseinek módosítása,
  • a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényjavaslat elfogadása,
  • a magyar–szlovák határt keresztező szénhidrogén-vezetékkel kapcsolatos megállapodás módosítása,
  • a pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációja,
  • és az uniós forrásokhoz való hozzáférést segítő törvénymódosítások.

Az Országgyűlés szavazhat a lex Orbánról

Mint ismert, a Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora és bukott igazságügyiminiszter-jelöltje, valamint Hantosi István tiszás képviselők által benyújtott javaslat nagy vitát kavart, ugyanis visszamenőleges hatállyal és személyre szabottan akarják elfogadtatni a miniszterelnök ciklusok korlátozását.

Az előterjesztők indoklása szerint a nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.

Ezzel egyértelműen elzárnák Orbán Viktor útját attól, hogy a jövőben ismét miniszterelnök lehessen.

A javaslatot május 20-án nyújtották be az Országgyűlésnek, majd gyorsan megkezdődött a törvényalkotási folyamat.

Az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány, törvénycunami következik

Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte június 16-ra, azzal az indokkal, hogy több fontos törvényjavaslat elfogadása nem tűr halasztást.

 

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