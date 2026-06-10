Az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány, törvénycunami következik

Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte június 16-ra, azzal az indokkal, hogy több fontos törvényjavaslat elfogadása nem tűr halasztást – tudtuk meg az Országgyűlés honlapjáról

Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte június 16-ra

Fotó: Facebook/kontroll

Az iromány szerint öt előterjesztés szerepelne a napirenden, köztük szerepel:

a házszabály egyes rendelkezéseinek módosítása,

a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényjavaslat elfogadása,

a magyar–szlovák határt keresztező szénhidrogén-vezetékkel kapcsolatos megállapodás módosítása,

a pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációja,

és az uniós forrásokhoz való hozzáférést segítő törvénymódosítások.

Ruff Bálint azzal indokolta az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását, hogy a javaslatok tárgyalásának őszre halasztása jelentős jogalkotási célok megvalósulását késleltetné, miközben a döntések elmaradása a jogalkalmazásban is problémákat okozhatna.

Nem ez az első csomag az Országgyűlés előtt

Korábban lapunk is megírta, hogy a kormány már benyújtott egy törvénycsomagot, amely Magyar Péter szerint megnyithatja az utat a Magyarországnak járó uniós források előtt. A javaslat

jelentősen megerősítené az Integritás Hatóság jogköreit,

büntethetővé tenné a valótlan vagyonnyilatkozatokat, átláthatóbbá tenné a magántőkealapokat, valamint

átalakítaná a közfeladatot ellátó alapítványok rendszerét is.

A miniszterelnök szerint a csomaggal mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás válhat elérhetővé Magyarország számára.