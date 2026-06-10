Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ámokfutó száguldott át a Lánchídon, rendőröket gázolt el menekülés közben

Fontos

Zelenszkij borzalmas hírt kapott: újabb uniós országnak van elege, rácsapták az ajtót Kijevre

országgyűlés

Az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány, törvénycunami következik

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ezek az ügyek nem tűrnek halasztást őszig. Az irományból a konkrét előterjesztések nem derülnek ki, de érintettek a tanárok, a bankok és az uniós források is. A „jogharmonizáció” sejtelmes kifejezés pedig feltehetően valamilyen EU-s szabályozás átültetéséhez szükséges. Jönnek a végrehajtandó brüsszeli kéréseknek megfelelő törvénymódosítások? Az Országgyűlés rendkívüli ülésén kiderül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
országgyűlésruff bálintrendkívüli ülésminiszterelnökség

Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte június 16-ra, azzal az indokkal, hogy több fontos törvényjavaslat elfogadása nem tűr halasztást – tudtuk meg az Országgyűlés honlapjáról

Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte június 16-ra, Ruff Bálint minisztériumában saját kutatóintézetet hoz létre a Tisza-kormány
Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte június 16-ra
Fotó: Facebook/kontroll

Az iromány szerint öt előterjesztés szerepelne a napirenden, köztük szerepel:

  • a házszabály egyes rendelkezéseinek módosítása,
  • a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényjavaslat elfogadása,
  • a magyar–szlovák határt keresztező szénhidrogén-vezetékkel kapcsolatos megállapodás módosítása,
  • a pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációja,
  • és az uniós forrásokhoz való hozzáférést segítő törvénymódosítások.

Ruff Bálint azzal indokolta az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását, hogy a javaslatok tárgyalásának őszre halasztása jelentős jogalkotási célok megvalósulását késleltetné, miközben a döntések elmaradása a jogalkalmazásban is problémákat okozhatna.

Nem ez az első csomag az Országgyűlés előtt

Korábban lapunk is megírta, hogy a kormány már benyújtott egy törvénycsomagot, amely Magyar Péter szerint megnyithatja az utat a Magyarországnak járó uniós források előtt. A javaslat

jelentősen megerősítené az Integritás Hatóság jogköreit,

büntethetővé tenné a valótlan vagyonnyilatkozatokat, átláthatóbbá tenné a magántőkealapokat, valamint

átalakítaná a közfeladatot ellátó alapítványok rendszerét is.

A miniszterelnök szerint a csomaggal mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás válhat elérhetővé Magyarország számára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!