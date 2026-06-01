Mi lesz a köztársasági elnök sorsa? – kövesse az Országgyűlés ülését nálunk élőben!

Többek között az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalja hétfői ülésén a parlament. Az ülés egyik legfontosabb vitatémája várhatóan a Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítására irányuló politikai törekvés és az ezzel kapcsolatban felmerült alkotmányossági aggályok lesznek. Cikkünk frissül, kövesse élőben!
Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalhatja hétfői, egynapos ülésén a parlament.

Az új Országgyűlés alakuló ülése (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint a 13 órakor kezdődő ülésen megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba (MDF) és Novák Rudolf (SZDSZ) volt országgyűlési képviselőkről. Ezt követően napirend előtti felszólalások, interpellációk és azonnali kérdések hangzanak el.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-nek azt mondta, a hétfői ülés napirendjén várhatóan szerepel az országgyűlési törvény módosítása. 

Az indítványt valószínűleg a házszabálytól történő eltéréssel vitatják meg. A Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Andrea és frakciótársa, Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40 százalékkal csökkenhet.

A kormányzó Tisza Párt képviselői mellett várhatóan a Fidesz és a Mi Hazánk frakciója is meg fogja szavazni a javaslatot.

A parlamenti vita során az egyik legfontosabb téma Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítására irányuló politikai törekvés és az ezzel kapcsolatban felmerült alkotmányossági aggályok lesznek.

 

Magyar Péter jelentkezett

Magyar Péter napirend előtti felszólalásra jelentkezett. A miniszterelnök azt mondta, Brüsszelben valódi tárgyalást folytatott. Úgy vélekedett, a magyar emberek érdeke az uniós források hazahozatala volt. Beszédében ugyanakkor bírálta az előző kormányt is. 

Szerinte nem felelt meg a valóságnak az az állítás, hogy az Európai Unió kizárólag politikai vagy ideológiai okokból tartotta vissza a Magyarországnak járó támogatásokat.

A helyzetet ugyanakkor Brüsszelben továbbra sem látják ilyen egyértelműen. A Politico értesülései szerint az Európai Bizottság tisztviselői úgy vélik, Magyarország még jelentős távolságra van attól, hogy teljes egészében hozzájusson a befagyasztott uniós forrásokhoz.

Cikkünk frissül...

 

