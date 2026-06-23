Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Országgyűlés

Ma is sűrű nap lesz a Parlamentben: kivezethetik a védett árat

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról dönthetnek a Parlamentben kedden. Az országgyűlési képviselők szavaznak az európai uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról és a közmédiát átalakító előterjesztésről is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Országgyűlésvédett árközmédiaMagyar Péter

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd határozathozatalok következnek. Az Országgyűlés többek között dönthet az Orbán-kormány alatt bevezetett, üzemanyagokra vonatkozó árrésstop megszüntetéséről is.

Dönthetnek az országgyűlési képviselők a védett ár kivezetéséről is (Fotó: MEDIAWORKS / Origo)
Dönthetnek az országgyűlési képviselők a védett ár kivezetéséről is  (Fotó: MEDIAWORKS / Origo)

Kulcskérdések az Országgyűlés napirendjén

A Parlament dönt az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.

 A törvényjavaslat az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.

A képviselők szavaznak 

az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslatról, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról.

Zárószavazást tartanak 

a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról,

 továbbá a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosításról.

Az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére kivételes eljárásban kezdi tárgyalni és a nap folyamán határoz is az 

árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításáról, amelyben a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolják az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését.

Szintén kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek a tiszás képviselők által benyújtott, az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését.

Az előterjesztő sürgős tárgyalására kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-jén lépne hatályba, így annak általános vitáját is lefolytatják a képviselők.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!