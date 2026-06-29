Megszűnik a vidéki otthonfelújítási támogatás, mától már nem lehet igényelni

Lejár június 30-án a vidéki otthonfelújítási támogatás igénylési határideje, így júliusban már nem lehet kérelmet benyújtani – hívta fel a figyelmet az Index. Mint ismert, a támogatás az elmúlt másfél évben a preferált kistelepüléseken élő, 25 év alatti gyermeket nevelő családok, valamint a nyugdíjasok számára biztosított lehetőséget arra, hogy otthonuk felújítására legfeljebb 3 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást kapjanak.

Véget ér a vidéki otthonfelújítási támogatás, hétfőtől már nem lehet igényelni (Fotó: Pexels)

A konstrukció egyik fontos sajátossága volt, hogy nem kötődött energetikai feltételekhez, vagyis a korszerűsítési munkák széles köre elszámolható volt. A vidéki támogatás még 2025. január elsején indult újra, lényegében a korábbi, 2021–2022 között működő otthonfelújítási támogatás kibővített, kistelepülésekre szabott változataként. A program az 5000 fő alatti, úgynevezett preferált kistelepüléseken élők számára volt elérhető, és a felújítási költségek legfeljebb 50 százalékát térítette meg, maximum 3 millió forintig. A vonatkozó kormányrendelet szerint a támogatást a felújítási munkák befejezését és a számlák kiegyenlítését követően 60 napon belül lehet igényelni, de legkésőbb 2026. június 30-ig. Amennyiben a beruházásban több számlát is benyújtanak, a határidő számításánál a legutolsó kifizetés időpontja az irányadó. Az Index emlékeztetett,

a Tisza-kormány egyelőre nem módosította a szabályozást, ezért jelen állás szerint a támogatási program június 30-án lezárul.

Mi lesz az otthonfelújítási támogatások sorsa?

A Portfolio pedig cikkében azt írta, a program iránt jelentős volt az érdeklődés, a februári adatok szerint addig mintegy 46 ezer támogatási igény érkezett, összesen 88 milliárd forint értékben. Ezzel együtt az előző kormány különböző lakásfelújítási programjai összesen már több mint 105 ezer háztartást értek el. Jelenleg egyik lakossági otthonfelújítási program sem fogad új jelentkezéseket. Arról egyelőre nincs hivatalos bejelentés, hogy a Tisza-kormány tervez-e új, országos lakásfelújítási támogatási konstrukciót indítani a jövőben.

Az ügyben megkerestük a Pénzügyminisztériumot. Ha reagáltak, cikkünket frissítjük.