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Paks csökkenti teljesítményét, a Duna túl meleg

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Amikor a Duna hőmérséklete eléri a jogszabályban rögzített értéket, az erőmű módosítja a blokkok teljesítményét a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. A lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érzékelni – nyugtatott meg mindenkit Kapitány István, energetikáért is felelős miniszter szombaton, miután Paks csökkentette teljesítményét.
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pakslakosságmagyarországkapitány istvándunaenergiaellátáspaksi atomerőmű

Minden szükséges intézkedést meghoztunk ahhoz, hogy Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos maradjon – írta Kapitány István Facebook oldalán szombaton, utalva arra is, hogy Paks üzemelésében a Duna melegedése beavatkozást igényelt.

Kapitány István szerint nem kell aggódnunk Paks teljesítmény-csökkenése miatt, Hungarian Minister of Economy and Energy Istvan Kapitany looks at documents in the main hall of the Parliament in Budapest on June 23, 2026, during an extraordinary session of the National Assembly. Hungarian lawmakers on June 23 approved anti-corruption measures, part of new Prime Minister Peter Magyar's sweeping reform drive and aimed at helping the country get billions of euros in withheld European Union funds. The EU announced late last month it would unlock more than 16 billion euros (USD 18 billion) for Hungary that had been frozen over rule-of-law concerns during nationalist Viktor Orban's rule, if Budapest stays on track with a major reform push. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Kapitány István szerint nem kell aggódnunk Paks teljesítmény-csökkenése miatt
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Paks a beavatkozás után is, igaz csökkentett teljesítménnyel, de termel

A miniszter közölte,

a magas Duna-vízhőmérséklet miatt a paksi atomerőműben a jogszabályoknak megfelelő, előírt teljesítménycsökkentésre kerül sor.

Hozzátette, ez egy előre meghatározott, szabályozott intézkedés, amikor a Duna hőmérséklete eléri a jogszabályban rögzített értéket, az erőmű módosítja a blokkok teljesítményét a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Kapitány István önmérsékletre szólítja fel a lakosságot

Kapitány István tudatosabb energiahasználatot kér az emberektől

A lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érzékelni. Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos, miközben a paksi atomerőmű működését minden helyzetben szigorú jogszabályok és szakmai előírások határozzák meg – tette hozzá a miniszter, megjegyezve:

közös felelősségünk az is, hogy akár egy kis lépéssel is, de tudatosabb energiahasználattal – ahol lehet, a felesleges fogyasztás mérséklésével – mi is hozzájáruljunk a rendszer kiegyensúlyozott működéséhez."

Kapitány István önmérsékletre szólítja fel a lakosságot

„Én ezt teszem az egyéni karbonlábnyomom csökkentése érdekében”. Sokak számára ismerős lehet a fenti mondat, amelyet még a BP olajvállalat tűzött zászlajára a 2000-es évek elején. Ami kezdetben azonban egy környezetvédelmi felelősségvállalásnak tűnt, arról hamarosan kiderült, hogy a világ egyik legsötétebb marketing kampánya csupán – írta az Origo korábban.

A British Petrol ugyanis ezzel a kampánnyal a klímavédelmet lényegében individuális felelősségként prezentálta, miközben a vállalt pontosan tisztában volt vele, hogy éves kibocsájtásuk ellensúlyozására a világ egész lakosságának zöld megtérése se lenne elég. 

Kapitány István, mint korábbi Shell globális ügyvezető alelnöke feltehetőleg szintén hallott már a kampányról, ahogy természetesen a brüsszeli narratívával is tisztában van a zöldcélok tekintetében. Nem véletlen, hogy a miniszter nemrég arra kérte a magyar lakosságot közösségi oldalán, hogy segítsék a zavartalan energiaellátást és lehetőleg este 6 és 9 óra között ne használjanak nagy teljesítményű fogyasztókat, mint amilyenek a klíma berendezések. 

A nyári kánikulában mindannyian tehetünk azért, hogy a villamosenergia-ellátás továbbra is biztonságos és zavartalan maradjon. Ehhez nincs szükség nagy áldozatokra, csupán néhány tudatos döntésre

– írta a miniszter akkor is.

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