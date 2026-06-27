Paks csökkenti teljesítményét, a Duna túl meleg

Kapitány István tudatosabb energiahasználatot kér az emberektől

A lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érzékelni. Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos, miközben a paksi atomerőmű működését minden helyzetben szigorú jogszabályok és szakmai előírások határozzák meg – tette hozzá a miniszter, megjegyezve:

közös felelősségünk az is, hogy akár egy kis lépéssel is, de tudatosabb energiahasználattal – ahol lehet, a felesleges fogyasztás mérséklésével – mi is hozzájáruljunk a rendszer kiegyensúlyozott működéséhez."

Kapitány István önmérsékletre szólítja fel a lakosságot

„Én ezt teszem az egyéni karbonlábnyomom csökkentése érdekében”. Sokak számára ismerős lehet a fenti mondat, amelyet még a BP olajvállalat tűzött zászlajára a 2000-es évek elején. Ami kezdetben azonban egy környezetvédelmi felelősségvállalásnak tűnt, arról hamarosan kiderült, hogy a világ egyik legsötétebb marketing kampánya csupán – írta az Origo korábban.

A British Petrol ugyanis ezzel a kampánnyal a klímavédelmet lényegében individuális felelősségként prezentálta, miközben a vállalt pontosan tisztában volt vele, hogy éves kibocsájtásuk ellensúlyozására a világ egész lakosságának zöld megtérése se lenne elég.

Kapitány István, mint korábbi Shell globális ügyvezető alelnöke feltehetőleg szintén hallott már a kampányról, ahogy természetesen a brüsszeli narratívával is tisztában van a zöldcélok tekintetében. Nem véletlen, hogy a miniszter nemrég arra kérte a magyar lakosságot közösségi oldalán, hogy segítsék a zavartalan energiaellátást és lehetőleg este 6 és 9 óra között ne használjanak nagy teljesítményű fogyasztókat, mint amilyenek a klíma berendezések.

A nyári kánikulában mindannyian tehetünk azért, hogy a villamosenergia-ellátás továbbra is biztonságos és zavartalan maradjon. Ehhez nincs szükség nagy áldozatokra, csupán néhány tudatos döntésre

– írta a miniszter akkor is.