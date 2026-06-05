A Roszatom a Tisza-kormány válaszára vár Paks II. ügyében

A megkeresésről Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója beszélt újságíróknak a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon – olvasható a Magyar Nemzeten.

A Paks II. atomerőmű üzembe helyezése a 2030-as évek elejére van ütemezve – Fotó: Paks II. Zrt.

Ezen a héten diplomáciai és üzleti csatornáinkon keresztül levelet küldtünk, amelyben kifejeztük készségünket a konzultációkon való részvételre, valamint az árképzési struktúrával és a projekt megvalósítási ütemtervével kapcsolatos összes kérdés megválaszolására. Várjuk a magyar fél döntését a velünk, mint fővállalkozóval folytatott konzultációk megkezdéséről”

– közölte Lihacsov, hozzátéve a Paks II. atomerőmű projekt egyértelműen létfontosságú Magyarország számára, és a Roszatom elkötelezett az építési terület bővítése mellett.

Mindezt a magyar kormány által a munkavégzésre jóváhagyott jelenlegi költségvetésen belül végezzük. Természetesen bármilyen fennakadás további késedelmekhez vezethet, ami semmiképpen sem lenne jó”

– figyelmeztetett.

A magunk részéről egyelőre pozitívan állunk ahhoz, hogy kizárólag a projekt jelenlegi keretein belül bővítsük a munkavégzést”

– jelentette ki a Roszatom első embere.