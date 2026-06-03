Panyi Miklós kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Sokkal kisebb népszerűségnek örvend a francia államfő, mint Magyarországon Sulyok Tamás – erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Panyi Miklós. Egy felmérés szerint Emmanuel Macron munkájával jelenleg a francia lakosság 21%-a elégedett.

Panyi Miklós felhívta a figyelmet a francia államfő népszerűségére - a zöld színnel jelölt vonal mutatja a trendet és az aktuális számot (Forrás: Facebook/Panyi Miklós)

Magyar Péternek üzent Panyi Miklós

A politikus azt írta,

ha a miniszterelnök a Macronnal közös sajtóeseményt is arra használná fel, hogy a magyar köztársasági elnököt bírálja, akkor érdemes szem előtt tartania a francia államfő hazai megítélését is.

Jobb ha fejben tartja, hogy egy olyan államfő mellett teszi meg, akit sokkal kevesebben szeretnek hazájában, mint Sulyok Tamást.”

Ironikusan azt is felvetette, hogy ha Magyar Péter következetes lenne, akkor Emmanuel Macront is felszólíthatná a lemondásra, vagy kifogásolhatná a francia elnöki hivatal működését.