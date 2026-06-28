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Miskolc

Sokkoló plakátok jelentek meg egy volt papról Miskolcon, megszólalt az egyház

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Alaptalan rágalmak érték egy korábban a főegyházmegye területén szolgáló papot – közölte vasárnap az Egri Főegyházmegye. A névtelenül terjesztett miskolci plakátok súlyos visszaélésekkel vádolták a klerikust, aki az ügyben feljelentést tett.
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Miskolcpapkatolikus egyház

Alaptalanul vádoltak egy papot névtelen plakátokon Miskolcon – közölte a Egri Főegyházmegye vasárnap reggel. Azt írták, május végén értesültek a Miskolcon megjelent plakátokról, amelyek „súlyos, többek közt kiskorú sérelmére elkövetett visszaélést vádoltak meg egy, korábban a főegyházmegye területén szolgáló klerikust”. 

A plakátok szerint egy volt selyemréti római katolikus pap „hosszú ideig megrontott egy 16 éves kislányt”, akit titokban bújtatott a plébánián, ahol „a bűnös viszonyt folytatták” . A sokszorosított a szöveg azt állította, hogy a pap a lányt 15 éves kora óta molesztálta és távol tartotta családjától. Az Egri Főegyházmegye májusban értesült erről és azonnal vizsgálatot indított- Az ügyben teljes körűen együttműködtek a hatóságokkal, amelyeknek átadják a rendelkezésre álló elérhetőséget.

A plakátokon szereplő vád „minden alapot nélkülöz”

– szögezték le, hozzátéve: a plakátokat egy olyan személy készíthette és helyezte el, aki korábban személyes konfliktusba került a klerikussal és már másokat is vádolt meg alaptalanul.

Rágalmazás miatt az érintett pap a polgári hatóságoknál feljelentést tett, a főegyházmegye pedig a „hatályos előírásokat maradéktalanul betartva” továbbítja a vizsgálati anyagot az Apostoli Szentszéknek. Az Egri Főegyházmegye nagy hangsúlyt fektet gyermekvédelmi rendszerének és irányelveinek folyamatos felülvizsgálatára és javítására – olvasható a közleményben.

 

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