Elkezdődött a parlament rendkívüli ülése, kövesse az Origón élőben! – videó

Elkezdődött az Országgyűlés rendkívüli ülése, amelyet Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter hirdetett meg június 29-re és 30-ra múlt hét szerdán. Az ismételt rendkívüli összehívást azzal indokolták, hogy az indítványok őszi ülésszakra halasztása késleltetné a jogalkotási és szakpolitikai célkitűzések megvalósítását, valamint egyes folyamatban lévő intézkedések végrehajtását. Az ülés ismételten Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött.

Beszéde elején a kulák üldözés emléknapja alkalmából mondott néhány gondolatot a kommunizmus bűneiről, majd hamar áttért arra, hogy kedden lesz hét hete, hogy megalakult a Tisza-kormány. Szokásához híven odaszúrt a leköszönt jobboldali kormánynak, majd hosszasan elkezdte sorolni az eddig bevezetett, illetve elindított intézkedéseket. Megemlítette többek között, hogy

ötven nap alatt megszüntették a rendeleti kormányzást,

bevezették a miniszterelnöki tisztségre a kétciklusos időkorlátot,

jelentősen csökkentették az országgyűlési képviselők fizetését,

megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt,

felállítják a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalt (NVVH),

és benyújtották a médiatörvény javaslatát.

A hosszas felsorolás után kitért a hőséghelyzetre is. Mint mondta, a vízosztás folyamatos, a több mint 20 vonalán van sebességkorlátozás, a tűzoltóknak már több mint 350 szabad tűzhöz kellett kivonulnia. – Szombaton, vasárnap és hétfőn is megdőlt a melegrekord, az állami szférában ahol lehet, home office lesz, és hasonlót kér a magánszektortól is – ismételte meg korábbi kérését a miniszterelnök. Magyar Péter ezután ismét rátért az előző kormányzat kritizálására, és ismét elővette egy történelmi hasonlatot:

Az előző kormány által okozott pusztítás mértéke, jó lelkiismerettel vethető össze a tatárjárással.

Ismét elővette a Cosa Nostra-jelzőt, majd arról kezdett el beszélni, milyen témákról, ügyekről beszéltek a Pilisszentkereszten tartott kormányülésen.

Mint arról az Origo előzetesen beszámolt, a mai rendkívüli ülésen a képviselők megvitatják

az ügynökakták szélesebb nyilvánosságát előmozdító javaslatot,

a jogszabályt, amelynek értelmében a jövőben az egészségbiztosító venné át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól,

a Mol különadóját megemelő javaslatot,

a polgármesteri fizetések csökkentését,

és a Szuverenitásvédelmi Hivatal eltörlését.

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