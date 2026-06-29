Újabb rendkívüli ülés: ezekről a kérdésekről vitázik ma a parlament

Ezen a héten is folytatódik a politikai nagyüzem, hétfőre és keddre ugyanis rendkívüli ülést hívott össze a tiszás többségű Országgyűlés, amely Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az ismételt rendkívüli összehívást azzal indokolták, hogy az indítványok őszi ülésszakra halasztása késleltetné a jogalkotási és szakpolitikai célkitűzések megvalósítását, valamint egyes folyamatban lévő intézkedések végrehajtását. A hétvégén három napos kihelyezett kormányülést is tartott a Tisza-kormány Pilisszentkereszten, amelynek fókuszában a hőséghelyzet elleni védekezés, az Alaptörvény 17. módosítása, a Tisztítótűz-művelet, valamint az államigazgatás átalakításának következő lépései álltak.
A június utolsó két napjára összehívott rendkívüli ülésen a képviselők tárgyalják majd
- az ügynökakták szélesebb nyilvánosságát előmozdító javaslatot,
- a jogszabályt, amelynek értelmében a jövőben az egészségbiztosító venné át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól,
- a Mol különadóját megemelő javaslatot,
- a polgármesteri fizetések csökkentését,
- és a Szuverenitásvédelmi Hivatal eltörlését.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, az utóbbi két téma igencsak nagy port kavart a hazai közéletben. A Tisza még június 19-én nyújtotta be a parlamentnek a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról és havi költségtérítéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a jelenlegi rendszer helyett a 2024-es nemzetgazdasági átlagkeresethez kötné a bérek számítását, így a jövőben nem követnék automatikusan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett újabb átlagkereseti adatokat.
Ezen felül megvonnák az illetményük után járó 15 százalékos költségtérítést, valamint megfelezné a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének számításánál alkalmazott szorzószámot is.
A jelenlegi rendszerben a javadalmazás alapját jelentő nemzetgazdasági átlagkereset négyszeres szorzója helyett a jövőben annak kétszeresével számolnának. A Tisza szerint ezzel mérsékelhetők lennének az önkormányzati vezetők javadalmazásának évről évre történő növekedései.
Kritika jobbról és balról is
Az ötlet kapcsán érkezett kritika jobbról és balról is. Például Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője például rámutatott: Magyar Péter jópofának tűnő ötlete következményeképpen minőségi munkaerő nélkül eltűnhet a minőségi kormányzati munka is – idéztük korábban Panyi Miklóst, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjét a témával kapcsolatban.
Magyar Péter ötletének következménye lehet a minőségi munka romlása
– Ha olyan fizetést adunk ezeknek az embereknek, amitől egy kisbolt vezetője is többet keres, egy multi középvezetője pedig a 2-3-szorosát, igazi minőséget nem várhatunk el – mutatott rá, hozzátéve: Márpedig minőségi munkaerő nélkül nem lesz sem minőségi kormányzati munka, sem jobb minőségű állami szolgáltatások. Menedzserszemléletről nem is beszélve” Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely baloldali polgármestere pedig úgy vélekedett, a településvezetők többsége nincs túlfizetve, a bérek körüli politikai vita pedig sok esetben populista megközelítésen alapul. Mint mondta:
Vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, akik megdolgoznak a fizetésükért, és vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni. Ne keverjük össze a kettőt!”
Beszántanák a Szuverenitásvédelmi Hivatalt
A Magyar Péter által csak gúnyosan „sóhivatalnak” nevezett Szuverenitásvédelmi Hivatalnak a megszüntetése is komoly visszhangot váltott ki. A támogatók szerint a hivatal fontos szerepet tölt be az ország önrendelkezésének védelmében, míg a kritikusok azt kérdezik, milyen konkrét eredményeket ért el fennállása alatt. A vita így várhatóan a következő hetekben is napirenden marad.
A Fidesz szerint a hivatal megszüntetése különösen aggasztó egy olyan időszakban, amikor Magyarország szuverenitását egyszerre érik kihívások keletről és nyugatról. Úgy véli, hogy a Tisza-kormány korábbi lépései – köztük az Európai Ügyészséghez való csatlakozás és az uniós migrációs paktum végrehajtásának vállalása – már önmagukban is a nemzeti önrendelkezés szűkülését vetítik előre.
Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás történelmi jelentőségű változást jelentene, mivel a Fidesz értelmezése szerint magyar állampolgárok kerülhetnének külföldi vádhatóság hatáskörébe. A párt ezért úgy látja, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése nem elszigetelt intézkedés, hanem egy szélesebb folyamat része.