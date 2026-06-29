Újabb rendkívüli ülés: ezekről a kérdésekről vitázik ma a parlament

Ezen a héten is folytatódik a politikai nagyüzem, hétfőre és keddre ugyanis rendkívüli ülést hívott össze a tiszás többségű Országgyűlés, amely Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az ismételt rendkívüli összehívást azzal indokolták, hogy az indítványok őszi ülésszakra halasztása késleltetné a jogalkotási és szakpolitikai célkitűzések megvalósítását, valamint egyes folyamatban lévő intézkedések végrehajtását. A hétvégén három napos kihelyezett kormányülést is tartott a Tisza-kormány Pilisszentkereszten, amelynek fókuszában a hőséghelyzet elleni védekezés, az Alaptörvény 17. módosítása, a Tisztítótűz-művelet, valamint az államigazgatás átalakításának következő lépései álltak.

Ezen a héten is folytatódik a politikai nagyüzem, hétfőre és keddre rendkívüli ülést hívott össze a tiszás többségű parlament (Fotó: Mediaworks)

A június utolsó két napjára összehívott rendkívüli ülésen a képviselők tárgyalják majd

az ügynökakták szélesebb nyilvánosságát előmozdító javaslatot,

a jogszabályt, amelynek értelmében a jövőben az egészségbiztosító venné át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól,

a Mol különadóját megemelő javaslatot,

a polgármesteri fizetések csökkentését,

és a Szuverenitásvédelmi Hivatal eltörlését.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az utóbbi két téma igencsak nagy port kavart a hazai közéletben. A Tisza még június 19-én nyújtotta be a parlamentnek a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról és havi költségtérítéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a jelenlegi rendszer helyett a 2024-es nemzetgazdasági átlagkeresethez kötné a bérek számítását, így a jövőben nem követnék automatikusan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett újabb átlagkereseti adatokat.

Ezen felül megvonnák az illetményük után járó 15 százalékos költségtérítést, valamint megfelezné a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének számításánál alkalmazott szorzószámot is.

A jelenlegi rendszerben a javadalmazás alapját jelentő nemzetgazdasági átlagkereset négyszeres szorzója helyett a jövőben annak kétszeresével számolnának. A Tisza szerint ezzel mérsékelhetők lennének az önkormányzati vezetők javadalmazásának évről évre történő növekedései.