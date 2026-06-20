Bécsben gyűltek össze a patrióta vezetők

Az osztrák fővárosban, szombaton tartja az FPÖ, vagyis az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi rendezvénysorozatot. Az eseményre Herbert Kickl pártelnök Orbán Viktor mellett meghívta még a legfontosabb európai patrióta vezetőket – számolt be a Hír TV.

Brüsszel után Bécsben is patrióta csúcstalálkozó Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Brüsszel után újabb patrióta csúcs

Alice Weidel, a német jobboldali AfD elnöke, valamint Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője is jelen lesz. Andrej Babis, cseh kormányfő, várhatóan videó üzenetben gratulál az osztrák FPÖ-nek.

Orbán Viktor egyébként a brüsszeli nemzetközi sajtótájékoztatóként jelentette be azt, hogy a hétvége folyamán az osztrák fővárosba látogat. A volt kormányfő úgy gondolja, hogy nem csak az FPÖ évfordulóját fogják ünnepelni, hanem azt is, hogy az FPÖ az egyik olyan következő párt, amely mely nagy áttörésre kínál esélyt Ausztriában.

Az FPÖ jelenleg igencsak komoly politikai erővel bír Ausztriában, hiszen a közvélemény kutatások szerint jelenleg szinte az összes osztrák tartományban domináns pozíciót képvisel.

Orbán Viktor és az FPÖ kapcsolata az elmúlt években vált szorosabbra, ugyanis 2024 nyarán az FPÖ-vel közösen megalapították a Patrióták Európáért pártcsaládot, és alapvetően az európai szintéren már közösen lépnek fel a nemzeti érdekek védelme érdekében, és állnak ki a nemzeti szuverenitásért.