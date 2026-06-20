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Orbán Viktor

Bécsben gyűltek össze a patrióta vezetők

21 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli Bécsben az osztrák Szabadságpárt. Az ünnepségre nyolc európai országból érkeznek vezető patrióta politikusok – tudósított a Hír TV.
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Orbán ViktorGeert WildersPatrióták EurópáértHerbert KicklAlice Weidel

Az osztrák fővárosban, szombaton tartja az FPÖ, vagyis az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi rendezvénysorozatot. Az eseményre Herbert Kickl pártelnök Orbán Viktor mellett meghívta még a legfontosabb európai patrióta vezetőket – számolt be a Hír TV.

Brüsszel után Bécsben is patrióta csúcstalálkozó
Brüsszel után Bécsben is patrióta csúcstalálkozó Forrás: Facebook/Orbán Viktor 

Brüsszel után újabb patrióta csúcs

Alice Weidel, a német jobboldali AfD elnöke, valamint Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője is jelen lesz. Andrej Babis, cseh kormányfő, várhatóan videó üzenetben gratulál az osztrák FPÖ-nek.

Orbán Viktor egyébként a brüsszeli nemzetközi sajtótájékoztatóként jelentette be azt, hogy a hétvége folyamán az osztrák fővárosba látogat. A volt kormányfő úgy gondolja, hogy nem csak az FPÖ évfordulóját fogják ünnepelni, hanem azt is, hogy az FPÖ az egyik olyan következő párt, amely mely nagy áttörésre kínál esélyt Ausztriában.

Az FPÖ jelenleg igencsak komoly politikai erővel bír Ausztriában, hiszen a közvélemény kutatások szerint jelenleg szinte az összes osztrák tartományban domináns pozíciót képvisel.

Orbán Viktor és az FPÖ kapcsolata az elmúlt években vált szorosabbra, ugyanis 2024 nyarán az FPÖ-vel közösen megalapították a Patrióták Európáért pártcsaládot, és alapvetően az európai szintéren már közösen lépnek fel a nemzeti érdekek védelme érdekében, és állnak ki a nemzeti szuverenitásért.

 

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