Átlagosan 3000 forintos pedagógus-béremelést jelentett be a Tisza-kormány

Ezért a 3000 forintért fogják most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítani? Vajon az adminisztrációs teher lesz több vagy a "béremelés" értéke? Nem sül ki a szemük? – tette fel a kérdéseket Rétvári Bence, a Fidesz országgyűlési képviselője a Tisza-kormány pedagógus-béremelésével kapcsolatban.

Átlagosan 3000, azaz háromezer forintos pedagógus-béremelést jelentett be a Tisza-kormány

Fotó: Facebook/Rétvári Bence

A politikus hozzátette:

Tényleg úgy gondolja Lannert Judit oktatási miniszter asszony, hogy ezzel ő most kellőképpen elismerte a pedagógusok munkáját? Ez a sokat hangoztatott Tiszás tisztelet a tanárok iránt? Ez az a megbecsülés, amit a Tisza ígért a tanároknak? Ennyit jelent neki a pedagógusok munkájának elismerése?”