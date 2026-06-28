Átlagosan 3000 forintos pedagógus-béremelést jelentett be a Tisza-kormány

Ezért a 3000 forintért fogják most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítani? Vajon az adminisztrációs teher lesz több vagy a "béremelés" értéke? Nem sül ki a szemük? – tette fel a kérdéseket Rétvári Bence, a Fidesz országgyűlési képviselője a Tisza-kormány pedagógus-béremelésével kapcsolatban.
A politikus hozzátette:
Tényleg úgy gondolja Lannert Judit oktatási miniszter asszony, hogy ezzel ő most kellőképpen elismerte a pedagógusok munkáját? Ez a sokat hangoztatott Tiszás tisztelet a tanárok iránt? Ez az a megbecsülés, amit a Tisza ígért a tanároknak? Ennyit jelent neki a pedagógusok munkájának elismerése?”
Majd összehasonlításképpen rámutatott:
A Fidesz-KDNP kormány alatt 215 ezer forintról 900 ezer forint fölé emelkedett az átlagos tanárbér.
Ez történt 2013-ban a pedagógus-béremelésben
Egy főiskolai végzettségű, 12 éve a pályán lévő tanár fizetése szeptembertől 139 995 forintról 216 502 forintra nő: ez 54 százalékos béremelkedést jelent. Egy 30 éve tanító pedagógus fizetése eddig bruttó 174 155 forint volt, szeptembertől pedig – 50 százalékkal – 262 895 forintra emelkedik – írta akkor az Eduline.