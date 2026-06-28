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tisza

Átlagosan 3000 forintos pedagógus-béremelést jelentett be a Tisza-kormány

46 perce
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Ezzel szúrta ki a tanárok szemét Lannert Judit! A pedagógus béremelés keretein belül a pályakezdő pótlék összege mindössze negyven forinttal nő 11 660 forintról 11 700 forintra – írta Rétvári Bence, aki szembesítette a Tisza-kormányt a pedagógus-béremelés eddigi eredményeivel is. A Fidesz-KDNP kormány alatt 215 ezer forintról 900 ezer forint fölé emelkedett az átlagos tanárbér.
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Ezért a 3000 forintért fogják most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítani? Vajon az adminisztrációs teher lesz több vagy a "béremelés" értéke? Nem sül ki a szemük? – tette fel a kérdéseket Rétvári Bence, a Fidesz országgyűlési képviselője a Tisza-kormány pedagógus-béremelésével kapcsolatban.

Átlagosan 3000, azaz háromezer forintos pedagógus-béremelést jelentett be a Tisza-kormány
Átlagosan 3000, azaz háromezer forintos pedagógus-béremelést jelentett be a Tisza-kormány
Fotó: Facebook/Rétvári Bence 

A politikus hozzátette:

Tényleg úgy gondolja Lannert Judit oktatási miniszter asszony, hogy ezzel ő most kellőképpen elismerte a pedagógusok munkáját? Ez a sokat hangoztatott Tiszás tisztelet a tanárok iránt? Ez az a megbecsülés, amit a Tisza ígért a tanároknak? Ennyit jelent neki a pedagógusok munkájának elismerése?”

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Majd összehasonlításképpen rámutatott:

A Fidesz-KDNP kormány alatt 215 ezer forintról 900 ezer forint fölé emelkedett az átlagos tanárbér.

Ez történt 2013-ban a pedagógus-béremelésben

Egy főiskolai végzettségű, 12 éve a pályán lévő tanár fizetése szeptembertől 139 995 forintról 216 502 forintra nő: ez 54 százalékos béremelkedést jelent. Egy 30 éve tanító pedagógus fizetése eddig bruttó 174 155 forint volt, szeptembertől pedig – 50 százalékkal – 262 895 forintra emelkedik – írta akkor az Eduline.

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