Pócs János újabb tiszás gyermekvédelmi botrányról számolt be

A Fidesz egy gyermekotthonból elszökött 11 éves fiúval készített 2025-ös interjú ügyében vár válaszokat Magyar Péter miniszterelnöktől és Bódis Kriszta nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztostól – hangzott el Pócs János és Hegedűs Barbara fideszes országgyűlési képviselők hétfői sajtótájékoztatóján.

Pócs János szerint a Tisza Párt politikai pedofíliát hajt végre Forrás: Facebook/Pócs János

Pócs János szerint a Tisza Párt politikai pedofíliát hajt végre

Pócs János szerint politikai pedofíliának számít, hogy a Tisza

védtelen, hátrányos helyzetű, nehéz sorsú gyermekeket használ aljas módon politikai célból, politikai ellenfelének a lejáratására”

Emlékeztetett rá, hogy minden Bangó Sanyikával és a „ki az a Zsolti bácsi”-s botránnyal kezdődött. Kiemelte, hogy az elmúlt három hétben sem Magyar Péter, sem testvére, Magyar Márton – a Kontoll nevű tiszás házimédia vezetője – sem cáfolták, hogy Bangó Sanyika 4 millió forintot kaphatott a lejárató interjúért.

Pócs János azzal vádolta Magyar Pétert és Bódis Krisztát, hogy 2025-ben egy „11 éves védtelen gyermeket lejárató interjúban használtak fel”. Azt mondta, a gyereket gyámjának tudta, beleegyezése, hozzájárulása és jelenléte nélkül három napig egy szállodában tartották.

Emiatt a gyám még 2025-ben feljelentést tett a rendőrségen. Az ügy azóta ügyészségi szakba került

– számolt be róla Pócs János.

Hegedűs Barbara azt hangsúlyozta: a gyermekvédelem nem lehet a politikai haszonszerzés eszköze. Az ügyet végtelenül szomorú történetnek nevezte, azt közölve: a gyermek a felvételt követően a pszichiátriára került. Szerinte felvetődik a kérdés, hogy ez az ügy és a „Zsolti bácsi ügy” összefonódik-e. „Tudatosan hálózhattak be gyermekeket, fiatalokat, hogy eszközként használják őket politikai lejárató kampányokban?” – tette fel a kérdést.



36 év alatt sosem történt meg, hogy az egyik oldal pedofíliával vádolta volna meg a politikai ellenfelét. Magyar Péter és Bódis Kriszta miért nem a törvényes utat követve értesítette a rendőrséget, vagy a gyámot a gyermek megtalálását követően? Miért az interjúra való felkészítés volt a fontosabb? Mindenki megérdemli, hogy tisztán lássanak ezekben az ügyekben”

– közölte a képviselőnő.